Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια μιας τίγρης Βεγγάλης που ξέφυγε από τον ζωολογικό κήπο Xicotepec, στην πολιτεία Πουέμπλα του Μεξικό, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Το μεγαλόσωμο αιλουροειδές βρέθηκε νεκρό, έχοντας καταφύγει σε ένα δασώδες σημείο, όταν ο ποταμός San Marcos υπερχείλισε, προκαλώντας χάος και ζημιές σε ευρεία κλίμακα.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο τοπικός δήμαρχος, Κάρλος Μπαραγάν Αμαδόρ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για τον πιθανό κίνδυνο που εγκυμονούσε η παρουσία του ζώου κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Όπως δήλωσε σε ανάρτησή του, η τίγρη εντοπίστηκε κάτω από ρίζες και πεσμένα δέντρα, αφού προηγουμένως ένας νεαρός συνεργάτης του παρατήρησε ένα άκρο του ζώου να εξέχει από τα συντρίμμια.

«Προσευχήθηκα να μη συμβεί το χειρότερο, ούτε για ανθρώπους ούτε για ζώα», ανέφερε συγκινημένος ο δήμαρχος. «Θα προτιμούσα να την είχαμε εντοπίσει νωρίτερα, ζωντανή, με τη βοήθεια των ειδικών, αλλά ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια».

Η θλιβερή αυτή εξέλιξη ήρθε μέσα σε ένα σκηνικό γενικευμένης καταστροφής. Ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν μεγάλο μέρος του Μεξικού από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και ανθρώπινες απώλειες. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι αγνοούνται.

Visitamos Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo. Atienden elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como los gobiernos estatal y… pic.twitter.com/v2NZ7lIndO — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

Η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ, προήδρευσε έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής διαχείρισης κρίσεων, με στόχο τον συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης και αποκατάστασης. Οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, ενώ επιχειρούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της θεομηνίας και να επαναφέρουν την ομαλότητα στις πληγείσες περιοχές.

Κεντρική Φωτογραφία: Gobierno de Mexico