Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνθηκε στο ισραηλινό έθνος το βράδυ της Κυριακής, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το Ισραήλ έχει καταγάγει «τεράστιες νίκες» στον διετή πόλεμο κατά της Χαμάς, ο οποίος έχει ξεπεράσει τα γεωγραφικά όρια. Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ετοιμότητας, τονίζοντας ότι «η μάχη δεν έχει τελειώσει».

«Παντού όπου πολεμήσαμε, κερδίσαμε τη νίκη, αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να σας πω ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει», δήλωσε ο Νετανιάχου, προειδοποιώντας για «πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας» που βρίσκονται μπροστά. «Μερικοί από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους για να μας επιτεθούν ξανά, και όπως λέμε στη χώρα μας, θα το αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει τους εχθρούς αυτούς.

Η «Ιστορική» επιστροφή των ομήρων εν μέσω διχασμού

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε την παραμονή της αναμενόμενης επιστροφής των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το γεγονός ως «ιστορικό» και γεμάτο συναισθηματική φόρτιση.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για μία «βραδιά συγκίνησης, μια βραδιά δακρύων και μια βραδιά χαράς, καθώς αύριο τα παιδιά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Ένας άνδρας ξεκουράζεται στην πλατεία των ομήρων, στο Τελ Αβίβ

Ωστόσο, αναγνώρισε το ηθικό δίλημμα και τον εσωτερικό διχασμό που προκαλεί η συμφωνία: πρόκειται για «ένα ιστορικό γεγονός που συνδυάζει τη λύπη η οποία συνδέεται με την απελευθέρωση των δολοφόνων [των Παλαιστινίων κρατουμένων] με τη χαρά της επιστροφής των ομήρων». Εξέφρασε την ελπίδα ότι, παρά τις «πολλές διαφωνίες» μεταξύ των Ισραηλινών, «οι καρδιές θα ενωθούν» στη χώρα.

Στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, εθελοντές προετοιμάζουν ισραηλινές σημαίες την ώρα που πλήθος συγκεντρώνεται στην πλατεία που έχει μετονομαστεί σε Πλατεία των Ομήρων

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, η οποία επετεύχθη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, έως τις 9 το πρωί της Δευτέρας πρέπει να παραδοθούν στο Ισραήλ οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας (μεταξύ των οποίων 20 είναι ζωντανοί), σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.

Σενάρια πολέμου με το Ιράν και εσωτερική δυσφορία

Την ώρα που η χώρα αναμένει την ολοκλήρωση της ανταλλαγής, ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες, όπως ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν (πρώην υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας), προειδοποιούν για την πιθανότητα ενός νέου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την αποφυγή της κλιμάκωσης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αποκάλυψε το Σάββατο το βράδυ ότι η χώρα του έλαβε μήνυμα από τη Ρωσία. Σύμφωνα με αυτό, ο Νετανιάχου, σε συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, φέρεται να «τόνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν».

Καταλήγοντας την ομιλία του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι η αυριανή μέρα σηματοδοτεί «την αρχή ενός νέου δρόμου, ενός δρόμου οικοδόμησης, ενός δρόμου θεραπείας». Οι δηλώσεις του έγιναν εν μέσω έντονου εσωτερικού διχασμού, καθώς πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μια ισχυρή πλειοψηφία των Ισραηλινών εκφράζει δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τον πόλεμο.