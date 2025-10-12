Ενώ όλα είναι έτοιμα για την προγραμματισμένη για αύριο, Δευτέρα, απελευθέρωση των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων, η Χαμάς επιμένει στις απαιτήσεις της, ζητώντας την αποφυλάκιση συγκεκριμένων Παλαιστινίων ηγετών από τις ισραηλινές φυλακές. Η επιμονή αυτή απειλεί να δημιουργήσει νέο εμπόδιο στη συμφωνία ανταλλαγής.

Δύο πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις και στο παλαιστινιακό κίνημα δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Χαμάς έχει μεν «τελειώσει τις προετοιμασίες» για την απελευθέρωση των ομήρων και των σορών που βρέθηκαν, ωστόσο «επιμένει» ο τελικός κατάλογος των Παλαιστινίων κρατουμένων να περιλαμβάνει «τους επτά μεγάλους ηγέτες».

Στους ηγέτες αυτούς περιλαμβάνονται ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο Άχμεντ Σααντάτ, ο Ιμπραχίμ Χαμέντ και ο Αμπάς αλ Σάγιεντ, προσωπικότητες με βαρύνουσα σημασία για τις παλαιστινιακές οργανώσεις.

Η διοικητική μάχη για την «επόμενη μέρα» της Γάζας

Την ώρα που η Χαμάς θέτει όρους για την ανταλλαγή, η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) ετοιμάζεται για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα, δηλώνοντας πρόθυμη να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τόνι Μπλερ.

Ο Χουσεΐν αλ-Σέιχ, αναπληρωτής επικεφαλής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), επιβεβαίωσε τη συνάντησή του με τον Τόνι Μπλερ και την ετοιμότητα της ΠΑ να στηρίξει το σχέδιο Τραμπ για «διαρκή ειρήνη».

Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου προβλέπει την ανάληψη της διοίκησης της Λωρίδας από την Παλαιστινιακή Αρχή – η οποία εδρεύει στη Δυτική Όχθη υπό τον Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς – με την προϋπόθεση ότι η ΠΑ θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με αυτή την πρόταση:

Η Χαμάς πρέπει να εγκαταλείψει πλήρως την εξουσία στη Γάζα. Η διοίκηση της περιοχής θα περάσει σε μια τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή. Η επιτροπή θα λειτουργεί υπό την εποπτεία διεθνούς οργανισμού με επικεφαλής τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ και με τη συμμετοχή του Τόνι Μπλερ.

«Επιβεβαιώσαμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε… για την ενίσχυση της εκεχειρίας, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, και στη συνέχεια για την έναρξη της ανάκαμψης και της ανοικοδόμησης», έγραψε ο Σέιχ στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Ωστόσο, η προοπτική αυτή αντιμετωπίζει ισχυρή άρνηση από το Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ήδη απορρίψει ρητά το ενδεχόμενο η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας, περιπλέκοντας περαιτέρω το πολιτικό μέλλον της περιοχής.