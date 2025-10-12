Η Εθνική Ημέρα της Ισπανίας (12η Οκτωβρίου) γιορτάστηκε με τη λαμπρότητα της καθιερωμένης στρατιωτικής παρέλασης στη Μαδρίτη, η οποία όμως επισκιάστηκε από έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Το κεντρικό πρόσωπο της ημέρας ήταν η Βασιλική Οικογένεια, η οποία έδωσε το «παρών» σε πλήρη σύνθεση για πρώτη φορά από το 2020. Ο Βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’ και η Βασίλισσα Λετίθια, συνοδευόμενοι από την Πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία, παρακολούθησαν την τελετή, στην οποία συμμετείχαν περίπου 4.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνοφυλακής και της Εθνικής Αστυνομίας.



Η χερσαία παρέλαση ξεκίνησε με τη μοτοσικλετιστική μονάδα της Βασιλικής Φρουράς και συνεχίστηκε με δυνάμεις του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Αεροπορίας

Η φετινή παρουσία της Πριγκίπισσας Λεονόρ ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Φορώντας την επίσημη στολή ανθυπολοχαγού της Αεροπορίας και του Διαστήματος (ως φοιτήτρια της Αεροπορικής Ακαδημίας), χαιρέτησε τις αρχές μαζί με τον πατέρα της, ο οποίος φορούσε τη στολή του αρχηγού του Ναυτικού.

Η Ένταση των αποδοκιμασιών και οι σημαντικές απουσίες

Το πιο πολυσυζητημένο στιγμιότυπο της ημέρας ήταν η υποδοχή του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Κατά την άφιξή του στην Πλάθα Κάνοβας ντελ Καστίγιο, ο Σάντσεθ έγινε δεκτός με σφυρίγματα και αποδοκιμασίες από τους συγκεντρωμένους πολίτες, ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και καταδεικνύει το τεταμένο πολιτικό κλίμα.

Την ίδια ώρα, υπήρξαν και ηχηρές απουσίες από την επίσημη εξέδρα: