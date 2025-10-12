Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί πέντε περιοχές της νότιας Καταλονίας, μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας “Alice“, η οποία έφερε μαζί της καταρρακτώδεις βροχές και εκτεταμένες πλημμύρες. Ολόκληρες περιοχές έχουν αποκλειστεί, πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε βασικές αρτηρίες και σιδηροδρομικά δίκτυα.

Το επίκεντρο του φαινομένου εντοπίζεται στη νοτιοανατολική επαρχία της Ταραγόνα, όπου δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, δεκάδες οχήματα έχουν παρασυρθεί από τα νερά και περισσότεροι από 3.000 ταξιδιώτες έχουν εγκλωβιστεί λόγω ακυρώσεων των δρομολογίων των τρένων.

Η Πολιτική Προστασία της Καταλονίας ενεργοποίησε το σύστημα ειδοποιήσεων “Es Alert“, στέλνοντας προειδοποιητικά μηνύματα σε χιλιάδες πολίτες, με βασική σύσταση να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο. Η προειδοποίηση καλύπτει πλέον ολόκληρες περιοχές από το Αλκανάρ έως το Σαλού, με έμφαση σε οικισμούς κοντά σε ποτάμια και ρέματα, όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος ξαφνικής πλημμύρας.

Η επικεφαλής επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, Κριστίνα Βιθέντε, απηύθυνε δραματική έκκληση: «Όσοι βρίσκονται σε κίνδυνο, να καλέσουν άμεσα το 112. Οι υπόλοιποι, παραμείνετε στα σπίτια σας. Έρχεται ακόμα περισσότερη βροχή».

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στις βασικές αρτηρίες της περιοχής:

Η εθνική οδός AP -7 , κλειστή μεταξύ Φρετζινάλς και Ουλδεκόνα , με πολλά οχήματα εγκλωβισμένα σε νερά που έχουν καλύψει το οδόστρωμα.

, κλειστή μεταξύ , με πολλά οχήματα εγκλωβισμένα σε νερά που έχουν καλύψει το οδόστρωμα. Η N -340 , μία από τις σημαντικότερες παράκτιες διαδρομές, παραμένει επίσης εκτός λειτουργίας.

, μία από τις σημαντικότερες παράκτιες διαδρομές, παραμένει επίσης εκτός λειτουργίας. Δεκάδες άλλοι δρόμοι παραμένουν απροσπέλαστοι λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα, με 17 δρομολόγια τρένων να ματαιώνονται και χιλιάδες επιβάτες να μένουν χωρίς δυνατότητα μετακίνησης, καθώς οι γραμμές έχουν πλημμυρίσει, ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ Βαρκελώνης και Βαλένθια.

Η κυβέρνηση της Καταλονίας έχει ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάτι που επιτρέπει – αν χρειαστεί – την επιστράτευση της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών (UME) για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης.

Στην πόλη Τορτόζα, περίπου 150 πολίτες έχουν μεταφερθεί σε δημοτικές εγκαταστάσεις, με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού, ενώ άγνωστος αριθμός κατοίκων εξυπηρετείται προσωρινά και στο γειτονικό Φρετζινάλς.

Η Πυροσβεστική έχει ενισχυθεί με δυνάμεις από ολόκληρη την Καταλονία, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει δεκάδες περιστατικά ταυτόχρονα, με βασική προτεραιότητα την απεγκλώβιση ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σε σπίτια και οχήματα.

250 λίτρα βροχής – Κόκκινος συναγερμός

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (AEMET), σε κάποιες περιοχές έπεσαν έως και 250 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε μόλις 24 ώρες — νούμερα που αντιστοιχούν σε μήνες βροχοπτώσεων.

Παρότι το κύμα κακοκαιρίας φάνηκε να υποχωρεί προς τη θάλασσα, οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν την επιστροφή των έντονων φαινομένων στη στεριά τις επόμενες ώρες. Η Καταλανική Υπηρεσία Υδάτων προειδοποιεί για αιφνίδια άνοδο στάθμης σε ποτάμια και ρέματα, ειδικά σε περιοχές όπως το Αλκανάρ, Ουλδεκόνα και Σαν Κάρλες ντε λα Ράπιτα.