Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές το πρωί της Κυριακής στις Σέρρες, έπειτα από σοβαρό περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο ατόμων σε οικισμό Ρομά. Το επεισόδιο οδήγησε σε άμεση και καλά οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, με στόχο την αποκατάσταση της τάξης και τη σύλληψη των εμπλεκόμενων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών, ενώ κρίθηκε αναγκαία και η υποστήριξη ομάδας ΕΚΑΜ που μετέβη από τη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο άνδρες που φέρονται να πρωταγωνίστησαν στο περιστατικό τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ η περιοχή παρέμεινε υπό αυστηρή επιτήρηση για αρκετή ώρα, καθώς οι αστυνομικοί ερεύνησαν διεξοδικά τα σπίτια και τους περιβάλλοντες χώρους.