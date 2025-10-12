Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε βιομηχανική ζώνη του Φορτ Γουόρθ στο Τέξας, όταν μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Cirrus SR-22 συνετρίβη το μεσημέρι της Κυριακής (τοπική ώρα), πέφτοντας επάνω σε σταθμευμένα φορτηγά και ρυμουλκούμενα οχήματα.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή κοντά στη λεωφόρο N. Saginaw, βόρεια του αεροδρομίου Hicks, με τη σύγκρουση να προκαλεί άμεση πυρκαγιά. Οι φλόγες τύλιξαν αρκετά οχήματα, ενώ πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τον ουρανό, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τον αριθμό των τραυματιών ή ενδεχόμενων θυμάτων, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Φορτ Γουόρθ έχει θέσει την περιοχή σε επιφυλακή.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν δυνατή έκρηξη τη στιγμή της πρόσκρουσης και οχήματα να φλέγονται με ταχύτητα, προτού φτάσουν οι πρώτες δυνάμεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πτώσης, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν υπήρχαν περισσότεροι από ένας επιβαίνοντες στο αεροπλάνο.