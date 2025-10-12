Μετά το 3-1 από τη Σκωτία, η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με το ίδιο σκορ και από τη Δανία στην Κοπεγχάγη και δεν θα είναι μία από τις 48 ομάδες που θα πάρουν μέρος στο Μουντιάλ 2026.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε αλλαγές στην 11άδα και η Εθνική ομάδα έδειχνε να έχει μπει καλά στο παιχνίδι καθώς δεν ένιωθε κάποια απειλή. Αντιθέτως, αν οι παίκτες ήταν λίγο πιο προσεκτικοί, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να φτάσουμε στο γκολ. Αυτό όμως, από το… πουθενά μάλιστα, το πέτυχαν οι γηπεδούχοι.

Στο 21′ ο Ζαφείρης ήθελε να γυρίσει τη μπάλα στον Βλαχοδήμο αλλά ήταν απρόσεκτος και ο Χόιλουντ δεν συγχώρησε το λάθος του, κάνοντας εύκολα το 1-0. Ένα γκολ που τόνωσε κι άλλο την αυτοπεποίθηση των Δανών, με την Ελλάδα να προσπαθεί να απαντήσει στη συνέχεια, χωρίς όμως να έχει κάποια μεγάλη φάση.

Όπως και να έχει, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προσπαθούσε να κάνει το παιχνίδι του και να πλησιάσει στην ισοφάριση, στο τελευταίο 5λεπτο του πρώτου ημιχρόνου όμως ήρθε η… καταστροφή. Στο 40′ ο Άντερσεν με κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ έκανε το 2-0 και αμέσως μετά, στο 42′, το λάθος του Κουλιεράκη είχε ως συνέπεια το 3-0 από τον Ντάμσγκαρντ μετά την ασίστ του Φρόχολντ.

Το παιχνίδι, όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει ο καθένας, είχε ήδη κριθεί καθώς δεν γινόταν να υπάρξει ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο οι Δανοί μπήκαν δυνατά και έδειξαν διάθεση να κυνηγήσουν και 4ο γκολ. Μετά το 60′, όμως, ήρθε μια αντίδραση από την ελληνική πλευρά.

Στο 62′ ο Μπακασέτας είχε δοκάρι, αν και υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης, για να ακολουθήσει στο 63′ το γκολ: Κλέψιμο στο κέντρο, ο Ιωαννίδης έκανε ωραία κίνηση και την κατάλληλη στιγμή έδωσε στον Τζόλη που εκτέλεσε τον Σμάιχελ και μείωσε σε 3-1.

Δύο λεπτά μετά ο Γιοβάνοβιτς έκανε… τετραπλή αλλαγή, με τους Παυλίδη, Κωνσταντέλια, Σιώπη και Μασούρα να αντικαθιστούν Ιωαννίδη, Καρέτσα, Κουρμπέλη και Μπακασέτα, με την Ελλάδα να βγαίνει ξανά μπροστά στο 69′ και να απειλεί με το σουτ του Κωνσταντέλια αλλά ο Σμάιχελ έκανε μεγάλη επέμβαση.

Η απόδοση της Εθνικής ομάδας είχε ανέβει και στο 70′ ο Παυλίδης, μετά την κάθετη του Κωνσταντέλια, είχε μεγάλη ευκαιρία για το 3-2 αλλά ο Βέστεργκαρντ πρόλαβε να απομακρύνει τη μπάλα πάνω στη γραμμή. Από εκεί και πέρα, στο 84′ το σκορ θα μπορούσε να γίνει 4-1 αλλά η μπάλα πήγε δύο φορές στο δοκάρι, αρχικά από κεφαλιά του Άντερσεν σε νέα στατική φάση και στη συνέχεια από το παραλίγο αυτογκόλ του Ρότα με το κεφάλι, με τη Δανία πάντως να μην τα… βάφει μαύρα επειδή δεν πέτυχε κι άλλο γκολ.

Τη νίκη που ήθελε, άλλωστε, την πήρε, με την Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, να γνωρίζει νέα ήττα με 3άρα και να χάνει τις ελπίδες της για πρόκριση στο Μουντιάλ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Δανία 10

Σκωτία 10

Ελλάδα 3

Λευκορωσία 0

Δανία (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Α. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Βέστεργκαρντ, Μέλε, Νόργκαρντ, Χιούλμαντ, Φρόχολντ, Ίσακσεν (76′ Ντόργκου), Ντάμσγκαρντ (70′ Έρικσεν), Χόιλουντ (70′ Μπίερεθ).

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (65′ Σιώπης), Ζαφείρης, Καρέτσας (65′ Κωνσταντέλιας), Μπακασέτας (65′ Μασούρας), Τζόλης, Ιωαννίδης (65′ Παυλίδης).