Τα ποσά που καταβλήθηκαν παράνομα στο πλαίσιο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζονται σε αναλυτικό πίνακα, με τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν οι καταβολές.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά τα πρώτα στάδια της διενέργειας της έρευνας για την υπόθεση, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, «ελέγχθηκαν πάνω από 6.000 αιτήσεις και καταλογίστηκαν πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις σε πάνω από 1.000 περιπτώσεις».

Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ – Σε 1.036 καταλογίστηκαν 22,7 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία: Ο αριθμός των αιτήσεων που διερευνήθηκαν ανέρχεται σε 6.354, οι εξαχθείσες εκθέσεις είναι 1.036 και τα καταλογισθέντα ποσά 22.667.522 ευρώ, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης ο οποίος πρόσθεσε πως «όλα αυτά διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα μέχρι σήμερα και αποδώ και εμπρός λαμβάνει χώρα η δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».

O πίνακας με τις περιοχές και τα ποσά

Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει πως, εκ των 1.036 περιπτώσεων, οι 46 αφορούν στην Αττική, όπου το συνολικό ποσό των καταβολών ανέρχεται σε 761.250,80 ευρώ (από τα 22.667.522) – οι 13 περιπτώσεις αφορούν σε ποσά άνω των 20.000 ευρώ, ενώ οι 33 σε καταβολές που δεν ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ.

Στην Κεντρική Μακεδονία, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 996.419,83 ευρώ, με 53 συνολικά περιπτώσεις, εκ των οποίων οι 17 αφορούν σε ποσά που ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ.

Αξιοσημείωτα ποσά καταγράφονται, επίσης, σε Δυτική Μακεδονία (1,314,115.08 €), Θεσσαλία (989,278.52 €), ενώ το μεγαλύτερο ποσό έχει εντοπιστεί στην Κρήτη (17,234,489.85 €, σε 850 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι 273 άνω των 20.000 ευρώ).

Δείτε αναλυτικά τα ποσά στην κάθε περιοχή: