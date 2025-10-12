Μια νέα αποκάλυψη-βόμβα από τις βρετανικές εφημερίδες The Sun και Mail on Sunday επαναφέρει στο προσκήνιο τις σκοτεινές πτυχές της σχέσης του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν, φέρνοντας αμηχανία στο Μπάκιγχαμ και αμφισβήτηση στους επίσημους ισχυρισμούς του ίδιου του Δούκα του Γιορκ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Άντριου φέρεται να επικοινώνησε με τον Επστάιν μέσω email μόλις ένα 24ωρο μετά τη δημοσιοποίηση της γνωστής φωτογραφίας όπου εμφανίζεται ο ίδιος με το χέρι στη μέση της Βιρτζίνια Τζιούφρε – μια εικόνα που έγινε σύμβολο της υπόθεσης και προκάλεσε διεθνή σάλο.

«Μη νοιάζεσαι για μένα – Είμαστε μαζί σε αυτό»

Το περιεχόμενο του email, όπως αναφέρεται, διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του Άντριου στη συνέντευξή του στο BBC Newsnight ότι είχε σταματήσει κάθε επαφή με τον καταδικασμένο χρηματιστή από τον Δεκέμβριο του 2010.

Στο επίμαχο μήνυμα προς τον Επστάιν, ο Άντριου φέρεται να έγραψε:

«Ανησυχώ εξίσου για σένα! Μην ανησυχείς για μένα! Μάλλον το περνάμε αυτό μαζί και πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ας κρατήσουμε επαφή και θα ξαναπαίξουμε σύντομα!!!»

Η αποστολή φέρεται να έγινε από επίσημη διεύθυνση του Δούκα, φέρουσα την υπογραφή “HRH The Duke of York KG“, επισημοποιώντας έτσι τη γνησιότητα και το ύφος της επικοινωνίας.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Το email ήρθε τρεις μήνες μετά την επίσκεψη του πρίγκιπα Άντριου στον Επστάιν στη Νέα Υόρκη, όπου – σύμφωνα με δικές του δηλώσεις – του ανακοίνωσε τη λήξη της φιλίας τους. Όμως, η πρόσφατη αποκάλυψη φαίνεται να καταρρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό, ενισχύοντας τα ερωτήματα για το βάθος και τη διάρκεια της σχέσης τους.

Ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον

Και η Σάρα Φέργκιουσον στο κάδρο – Ένα email γεμάτο ενοχές

Δεν είναι μόνο ο πρίγκιπας Άντριου που φαίνεται να είχε σχέσεις διαρκείας με τον Επστάιν. Και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, φαίνεται πως επικοινώνησε μαζί του το ίδιο διάστημα, σε μια αλληλογραφία που δείχνει έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Αν και δημοσίως είχε δηλώσει ότι αποστασιοποιείται από τον καταδικασμένο χρηματιστή, σε προσωπικό της email τον αποκάλεσε:

«Σταθερό, γενναιόδωρο και υπέροχο φίλο»

Στο ίδιο μήνυμα, εκφράζει ειλικρινή απολογία για την καθυστέρηση απάντησης:

«Ήμουν στο κρεβάτι, παραλυμένη από τον φόβο. Δεν είχα τη δύναμη να επικοινωνήσω. Σου ζητώ συγγνώμη μέσα από την καρδιά μου.»

Το 2011 είχε αποκαλυφθεί ότι η Δούκισσα του Γιορκ δέχθηκε £15.000 (περίπου €17.240) από τον Επστάιν για να καλύψει προσωπικά της χρέη. Αργότερα παραδέχθηκε το γεγονός ως «τεράστιο σφάλμα κρίσης», δηλώνοντας μεταμέλεια σε συνέντευξή της στην London Evening Standard.

Ένας εκπρόσωπος της Φέργκιουσον έσπευσε να δικαιολογήσει τη στάση της, υποστηρίζοντας ότι η ίδια δέχτηκε απειλές από τον Επστάιν όταν προσπάθησε να διακόψει κάθε δεσμό μαζί του:

«Όπως πολλοί, εξαπατήθηκε από τα ψέματά του. Όταν αποκαλύφθηκε το μέγεθος των κατηγοριών, τον κατήγγειλε δημόσια. Εκείνος την απείλησε με αγωγή για δυσφήμιση επειδή τον συσχέτισε με παιδοφιλία», δήλωσε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το BBC.