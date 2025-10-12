Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Καβάλας, καθώς ένας 51χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τραγικό ατύχημα κατά τη διάρκεια κυνηγιού στη δασική περιοχή του Παγγαίου, κοντά στη Γαληψό. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ ο άτυχος άνδρας κυνηγούσε μαζί με φίλους του από νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την προσπάθεια της ομάδας να προσεγγίσει το θήραμα που είχαν χτυπήσει, το κυνηγετικό όπλο του 51χρονου εκπυρσοκρότησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Παρά την άμεση μεταφορά βοήθειας, ο τραυματισμός αποδείχθηκε μοιραίος.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε ιατροδικαστής, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.