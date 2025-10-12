Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τις πρωτοφανείς πλημμύρες στο Μεξικό αυξήθηκε στους 44 νεκρούς, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς ομάδες διάσωσης και μονάδες πολιτικής προστασίας παλεύουν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση σε χωριά που κυριολεκτικά έμειναν αποκομμένα.

Κατά τις τελευταίες ώρες, καταγράφηκαν τρεις επιπλέον θάνατοι, προηγουμένως ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 41. Η Βερακρούς θρηνεί 18 θύματα, η Ιντάλγο 16 και η Πουέμπλα 9. Ένας ακόμη θάνατος επιβεβαιώθηκε στην πολιτεία Κερέταρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ασφάλειας.

Η κυβέρνηση έχει κινητοποιηθεί έντονα: ανακοίνωσε ότι επιταχύνει τις επιχειρήσεις ώστε να φτάσει σε πληγείσες περιοχές και να προσφέρει άμεση βοήθεια στους κατοίκους.

Οι περιοχές της Ανατολικής Σιέρα Μαδρέ, που εκτείνονται κατά μήκος του Κόλπου του Μεξικού, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας που ξεκίνησε την Πέμπτη. Ποτάμια υπερχείλισαν, χωριά πλημμύρισαν, δρόμοι και γέφυρες καταστράφηκαν, ενώ οι διακοπές ρεύματος και τηλεπικοινωνιών επιδείνωσαν την κρίση.

Μόλις χθες, η συννεφιά υποχώρησε, δίνοντας ανάσα στους διασώστες να ανοίξουν τους ορεινούς δρόμους και να προσεγγίσουν απομονωμένες κοινότητες. Ταυτόχρονα, συνεργεία ενέργειας επιχειρούν να επαναφέρουν τη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου στα νοικοκυριά που παρέμεναν χωρίς ρεύμα.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να περπατήσουν χιλιόμετρα για να φτάσουν σε αποκομμένες περιοχές, κάποιοι για να μάθουν νέα αγαπημένων τους προσώπων, άλλοι για να προμηθευτούν τρόφιμα και φάρμακα.

Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ μετέβη στις πληγείσες περιοχές. Με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ενημέρωσε πως η εθνική επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων συνεδριάζει συνεχώς και ότι έχει δοθεί εντολή να κινητοποιηθούν 10.000 στρατιώτες για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.