Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η ουκρανική αντεπίθεση σημειώνει σημαντική πρόοδο σε δύο κρίσιμα μέτωπα: στη νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια και στην περιοχή του Ντονέτσκ. Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έρχονται σε μια περίοδο όπου το Κίεβο αναφέρει εντατικές επιχειρήσεις και επιτυχίες στο πεδίο της μάχης.

Κατακτήσεις στο Νότο: Προέλαση πάνω από 3 χιλιόμετρα

Στο νυχτερινό του διάγγελμα προς το έθνος, ο Ουκρανός Πρόεδρος ήταν συγκεκριμένος ως προς τα κέρδη εδάφους στη Ζαπορίζια: «Αυτή τη στιγμή, οι ουκρανικές μονάδες συνεχίζουν τις αντεπιθετικές μας ενέργειες κοντά στο Ντομπροπίλια, αλλά και σε άλλους τομείς — ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια κοντά στο Ορίχιβ», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν προχωρήσει εκεί πάνω από 3 χιλιόμετρα (περίπου 1,8 μίλια).

Την ίδια στιγμή, το 24ο Τάγμα Εφόδου του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι, σε συνεργασία με άλλη μονάδα, έθεσε υπό τον έλεγχό του το χωριό Μάλι Στσέρμπακι, το οποίο βρίσκεται σε στρατηγική θέση ανάμεσα στο Ορίχιβ και τον ποταμό Δνείπερο.

Η σημασία του Ντονέτσκ και η Ρωσική θέση

Η πρόοδος στο Ντονέτσκ εστιάζεται γύρω από την πόλη Ντομπροπίλια, κοντά στον κόμβο ανεφοδιασμού του Ποκρόβσκ. Η περιοχή αυτή αποτελεί βασικό στόχο των ρωσικών δυνάμεων που επιδιώκουν αργή προέλαση προς τα δυτικά, καθιστώντας τα ουκρανικά κέρδη εκεί ιδιαίτερα κρίσιμα.

Ωστόσο, οι αναφορές από το μέτωπο παραμένουν αντικρουόμενες. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δεν σχολίασε τις ουκρανικές προελάσεις ούτε την αλλαγή ελέγχου στο Μάλι Στσέρμπακι. Αντίθετα, ισχυρίστηκε ότι τα ρωσικά στρατεύματα έπληξαν επιτυχώς ουκρανικές δυνάμεις και εξοπλισμό στην περιοχή της Ζαπορίζια, κοντά στο Ορίχιβ και τη Νοβοαντρίιβκα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει ότι είναι αδύνατη η ανεξάρτητη επαλήθευση των αναφορών από τις δύο πλευρές σε αυτό το μέτωπο, το οποίο εκτείνεται σε 1.250 χιλιόμετρα.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έρχονται σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεων του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους φέτος και διατηρούν το στρατηγικό πλεονέκτημα σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου. Ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε απαντήσει τότε, λέγοντας ότι οι δυνάμεις του προκαλούν μεγάλες απώλειες στους Ρώσους στο Ντομπροπίλια και «αμυνόμαστε σε όλες τις άλλες κατευθύνσεις».