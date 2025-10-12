Μια αλλαγή στη στρατηγική του πολέμου αποκαλύπτεται από ρεπορτάζ των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν εδώ και μήνες κρίσιμη βοήθεια στην Ουκρανία για να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για μια συντονισμένη στρατηγική που ξεκίνησε από τα μέσα του καλοκαιριού, με απώτερο στόχο την αποδυνάμωση της ρωσικής οικονομίας και την άσκηση πίεσης στον Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η απόφαση Τραμπ: Να «νιώσουν τον πόνο» οι Ρώσοι

Η απόφαση για τη στήριξη των πιο επιθετικών πληγμάτων ελήφθη, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το παρασκήνιο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Ιούλιο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του σε μια πιο σκληρή προσέγγιση, λόγω της αυξανόμενης δυσαρέσκειας για τη στάση του Πούτιν.

Δύο αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ ενέκρινε μία στρατηγική που αποσκοπούσε στο να κάνει «τους Ρώσους να νιώσουν τον πόνο» και να ωθήσει το Κρεμλίνο προς ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η συμμετοχή των ΗΠΑ στον σχεδιασμό των επιθέσεων

Η Ουάσινγκτον δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή πληροφοριών. Τρεις πηγές υπογραμμίζουν ότι οι ΗΠΑ συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια σχεδιασμού των επιθέσεων με drones. Πιο συγκεκριμένα, βοηθούν τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις στον καθορισμό:

πτήσης των drones. Του κατάλληλου ύψους πτήσης.

πτήσης. Του χρόνου επιθέσεων.

Όλα αυτά γίνονται με στόχο την παράκαμψη των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι, αν και η επιλογή των στόχων είναι ουκρανική, οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες για τυχόν ευπάθειες των ρωσικών εγκαταστάσεων, ενώ άλλες πηγές σημείωσαν ότι οι μυστικές υπηρεσίες συνδράμουν στον καθορισμό της προτεραιότητας των στόχων.

Το βαθύ πλήγμα στην ενέργεια και την οικονομία

Η Ουκρανία έχει εντατικοποιήσει τις επιθέσεις της από τον Αύγουστο, πλήττοντας σχεδόν το ένα τρίτο των ρωσικών διυλιστηρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αύγουστος & Σεπτέμβριος: Το ποσοστό των παύσεων λειτουργίας στα διυλιστήρια έφτασε το 23% τον Αύγουστο (ρεκόρ) και αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο. Τουλάχιστον τέσσερα διυλιστήρια σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Στους στόχους συμπεριλήφθηκε το διυλιστήριο Ριαζάν της Rosneft, ένα από τα πέντε μεγαλύτερα της χώρας, που προμηθεύει καύσιμα στη Μόσχα.

Οκτώβριος: Στο στόχαστρο μπήκαν και άλλες κρίσιμες μονάδες, όπως το διυλιστήριο «Kinef» στη Λένινγκραντ, το οποίο αναγκάστηκε να κλείσει την κύρια μονάδα του που παρήγαγε το 40% της συνολικής του δυναμικότητας. Η συνολική παραγωγή υποχώρησε στα 4,86 εκατ. βαρέλια την ημέρα — το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, μειωμένη κατά σχεδόν 10% σε σχέση με τον Ιούλιο.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει έκρηξη του πληθωρισμού στα καύσιμα. Οι μέσες λιανικές τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 2,58% μόνο τον Σεπτέμβριο (η μεγαλύτερη άνοδος από το 2018), ενώ σε ετήσια βάση η αύξηση έφτασε το 12,73%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 14 ετών.

Ως αποτέλεσμα, η Ρωσία αναγκάστηκε να περιορίσει τις εξαγωγές, να αυξήσει τις εισαγωγές από τη Λευκορωσία και να αναζητήσει αγορές σε Κίνα και ασιατικά κράτη. Παράλληλα, 57 ρωσικές περιφέρειες ανέφεραν ελλείψεις βενζίνης, με ουρές στα πρατήρια και επιβολή περιορισμών στην πώληση.