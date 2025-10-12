Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 90-86 από τον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα έβαλε με τη διαιτησία, όπως έδειξε με την ανάρτησή του στα social media.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι παρατάχθηκαν χωρίς τον Κέντρικ Ναν, είχαν το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο και διεκδίκησαν μέχρι τέλους τη νίκη, την οποία όμως πήραν οι «ερυθρόλευκοι». Και σύμφωνα με τον Γιαννακόπουλο την πήραν με MVP τον… πρόεδρο της ΕΟΚ.

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού ανέβασε story στο Instagram στο οποίο ακούγεται να λέει «με MVP τον Λιόλιο πάλι» ενώ στο βίντεο υπάρχει και μία φάση στην οποία ο Σλούκας πάει να σκοράρει από κοντά και οι «πράσινοι» διαμαρτύρονται για φάουλ του Γουόρντ.