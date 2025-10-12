Στο ντέρμπι των μεγάλων απουσιών, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με 12 πόντους από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, έκανε όμως την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 90-86.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ, με τον Σορτς να είναι ο καλύτερος για τους «πράσινους», δίνοντάς τους το προβάδισμα με 21-18 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν δύο τρίποντα από τους Γουόρντ και Πίτερς για να προηγηθούν με 24-23 στο 11′, στη συνέχεια όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν τον έλεγχο και με τον Τολιόπουλο να… πυροβολεί συνεχώς πετυχαίνοντας 11 πόντους, το σκορ έγινε 32-44.

Όλα πήγαιναν καλά, με λίγα λόγια, για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, αυτή του Γιώργου Μπαρτζώκα όμως αντέδρασε και με τρίποντο του Βεζένκοβ στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου μείωσε σε 43-48.

Η επιστροφή του Γουόρντ στην 5άδα έδωσε ενέργεια στον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, από την άλλη πλευρά, να μην έχει τον ρυθμό που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Όπως και να έχει, πάντως, οι δύο ομάδες ήταν… αγκαλιά στο σκορ, με τον Βεζένκοβ να δίνει ξανά λύσεις στους γηπεδούχους που μπήκαν από το +1 (68-67) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, ο Ντόρσεϊ με 4 συνεχόμενους πόντους έστειλε στο +5 (72-67) τους «ερυθρόλευκους», ο Σορτς όμως βγήκε ξανά μπροστά για τους «πράσινους», οι οποίοι δεν έχασαν την επαφή με το σκορ και με καλάθι του Χολμς κατάφεραν να προσπεράσουν (80-81) στο 37′. Οι Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ έκαναν το σκορ 84-81 και στη συνέχεια ήταν ο Σλούκας αυτός που «μίλησε» με τρίποντο για το 84-84.

Το ντέρμπι ήταν… θρίλερ, με τους Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα να στέλνουν στο +4 (88-84) τον Ολυμπιακό, ο οποίος πήρε τελικά τη νίκη με 90-86 και έκανε το 2×2, υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86