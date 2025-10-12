Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League και λίγες ώρες πριν την έναρξη έγιναν γνωστά τα ονόματα των τριών διαιτητών.

Η ΕΟΚ αποφάσισε, πλέον, οι διαιτητές του εκάστοτε αγώνα να ανακοινώνονται περίπου τρεις ώρες πριν το τζάμπολ και δεν έγινε, φυσικά, εξαίρεση για το ντέρμπι των «ερυθρόλευκων» με τους «πράσινους».

Είναι το πρώτο φετινό… ραντεβού των δύο ομάδων και ουσιαστικά και το πιο «αδιάφορο», υπό την έννοια πως το τελικό αποτέλεσμα δεν θα κρίνει απολύτως τίποτα καθώς είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα της σεζόν.

Η νίκη, πάντως, είναι μονόδρομος και για τις δύο πλευρές λόγω γοήτρου και οι τρεις διαιτητές του ντέρμπι θα είναι οι Τσαμπούρης, Καρπάνος και Μπακάλης. Αυτοί είναι οι τρεις που θα σφυρίξουν στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι από το οποίο θα απουσιάσουν οι δύο μεγάλοι σταρ: Ο Εβάν Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό και ο Κέντρικ Ναν για τον Παναθηναϊκό.