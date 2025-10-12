Ο Εβάν Φουρνιέ δεν κατάφερε, τελικά, να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και ο Ολυμπιακός δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Εδώ και μέρες η συμμετοχή του Γάλλου άσου στην πρώτη φετινή αναμέτρηση με τους «πράσινους» ήταν αμφίβολη και κάθε μέρα που περνούσε οι πιθανότητες να είναι έτοιμος λιγόστευαν.

Ο Φουρνιέ απουσίασε από τον αγώνα με τη Ντουμπάι BC, την Παρασκευή (10/10) για την 3η αγωνιστική της Euroleague αλλά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε τη νίκη και το ίδιο θα προσπαθήσει να κάνει και τώρα κόντρα στον Παναθηναϊκό, για τον οποίο θα απουσιάσει ο Κέντρικ Ναν.

Η 6άδα των ξένων του Ολυμπιακού που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ντέρμπι, επομένως, αποτελείται από τους Γουόρντ, Λι, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ και Νιλικίνα.