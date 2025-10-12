Μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό καθώς ο Κέντρικ Ναν αισθάνεται ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο και δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Είναι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν και οι «πράσινοι» δεν μπορούν να ποντάρουν τον πρώτο σκόρερ τους, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ λίγες ώρες πριν το τζάμπολ.

Ο Ναν αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο καθώς είχε δεχθεί ένα χτύπημα στον αγώνα με τη Μπασκόνια και στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) δέχθηκε νέο χτύπημα στο ίδιο σημείο, οπότε δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι.

Η κατάστασή του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν είναι ανησυχητική, δεν είναι όμως σε θέση να παίξει στο ΣΕΦ και το πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι μεγάλο για τον Εργκίν Αταμάν.

Από εκεί και πέρα, εκτός 6άδας ξένων έμεινε ο Γκριγκόνις, οπότε αυτοί που θα έχει στη διάθεσή του ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι οι Σορτς, Χολμς, Ερνανγκόμεθ, Όσμαν, Γκραντ και Γιούρτσεβεν.