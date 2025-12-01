Στα δυσκολότερα σημεία των διαπραγματεύσεων, που αποτελούν τις «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Γάλλο ηγέτη, Εμανουέλ Μακρόν, στο Παρίσι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι το ζήτημα των εδαφών παραμένει το πιο δύσκολο θέμα στις συνομιλίες, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones, προσπαθώντας να «λυγίσει» τους Ουκρανούς.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως οι αναφορές περί σημαντικών ρωσικών προελάσεων στη γραμμή του μετώπου είναι υπερβολικές. Πρόσθεσε επίσης ότι η Ρωσία δεν πρέπει να λάβει καμία «ανταμοιβή» για τον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι για το Κίεβο οι βασικές προτεραιότητες παραμένουν οι εγγυήσεις ασφαλείας και η διασφάλιση της ουκρανικής κυριαρχίας και σημείωσε πως ελπίζει να μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στη Ρωσία, ο οποίος αναμένεται να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν αύριο, Τρίτη.

Εμμανουέλ Μακρόν: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της

Από τη μεριά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει κανένα σημάδι τερματισμού της επιθετικότητας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι συνομιλίες του που είχε στο Παρίσι σήμερα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν επικεντρώθηκαν στο πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι πράγματι διαρκής.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα, αλλά εξακολουθούν να απαιτούνται «προσαρμογές»

Οι συζητήσεις σχετικά για το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διεξάγονται από χθες Κυριακή στη Φλόριντα με την ουκρανική πλευρά, έχουν οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο», αλλά ορισμένα ζητήματα απαιτούν «προσαρμογές», δήλωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Κατά τη διάρκεια δύο πολύ παραγωγικών ημερών στις ΗΠΑ, (…) πετύχαμε σημαντική πρόοδο, αν και ορισμένα σημεία εξακολουθούν να απαιτούν περαιτέρω προσαρμογές», ανέφερε στο Facebook, προσθέτοντας ότι εκείνος και η αμερικανική πλευρά συμφώνησαν να διατηρούν «συνεχή» επαφή.