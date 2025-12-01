Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι συνομιλίες του που είχε στο Παρίσι σήμερα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν επικεντρώθηκαν στο πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι πράγματι διαρκής.
«Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.
Together with French President @EmmanuelMacron and with the participation of UK Prime Minister @Keir_Starmer, we just spoke with the head of Ukrainian delegation Rustem Umerov and US President’s Special Envoy Steve Witkoff following the Ukraine-U.S. delegations’ meeting in…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025