Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι συνομιλίες του που είχε στο Παρίσι σήμερα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν επικεντρώθηκαν στο πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι πράγματι διαρκής.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.