Η Νάπολη τα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει ριζικά, με τις εικόνες που η μαφία κυριαρχούσε στους δρόμους να ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα, ο υπερτουρισμός είναι το νέο πρόβλημα της πόλης, σε βαθμό που οι Ναπολιτάνοι πουλάνε μέχρι και τον Μαραντόνα για μερικές δεκάδες ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η Telegraph σε αφιέρωμα που έκανε για την ιταλική πόλη, έγραψε ότι η Νάπολη βιώνει σήμερα μια εξαιρετική τουριστική άνθηση και ταυτόχρονα μια τεράστια κοινωνική κρίση.

Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 40%, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να ξεσπιτώνονται και να βλέπουν τα σπίτια τους να μετατρέπονται σε Airbnb. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι στην Ιταλία το 75% των κατοίκων διαθέτει δικό του σπίτι, ενώ στη Νάπολη το 68% πληρώνει ενοίκιο.

«Το ιστορικό κέντρο είναι πρακτικά απαγορευμένη ζώνη για εμάς τους Ναπολιτάνους, είναι τόσο υπερπλήρες», δήλωσε η Λίβια Κολέτα, 79 ετών, που έχει ζήσει όλη της τη ζωή στην πόλη. «Οι περισσότεροι τουρίστες δεν έρχονται για να θαυμάσουν την τέχνη και την αρχιτεκτονική της Νάπολης. Πίνουν ένα Spritz, τρώνε μια πίτσα, βγάζουν μερικές φωτογραφίες και μετά φεύγουν».

«Υπάρχει μια διαδικασία “Disneyfication” σε εξέλιξη», δήλωσε η Άννα Φάβα, ειδική σε θέματα υπερτουρισμού. «Το ιστορικό κέντρο μετατρέπεται σε θεματικό πάρκο». «Είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία εκδίωξης. Ακόμα και η Καμόρα συμμετέχει σε αυτό. Αγοράζουν ακίνητα σε χαμηλές τιμές και τα μετατρέπουν σε Airbnb. Είναι πολύ πιο εύκολο από το εμπόριο ναρκωτικών – και είναι νόμιμο», είπε χαρακτηριστικά.

Ως παράδειγμα για το πώς ο υπερτουρισμός μεταμορφώνει και την κουλτούρα στη Νάπολη, έφερε τη λατρεία προς τον Μαραντόνα. Το «δεξί χέρι του Θεού» ανέκαθεν είχε ειδική θέση στην καρδιά των Ναπολιτάνων, όχι όμως όπως διαφημίζεται, ειδικά μετά το πρωτάθλημα που κέρδισε η Νάπολι.

«Τα γκράφιτι του Μαραντόνα δεν είναι ναπολιτάνικη παράδοση», δήλωσε η Άννα Φάβα, προσθέτοντας: «Φυσικά, αγαπάμε τον Μαραντόνα. Αλλά δεν είχαμε ποτέ αυτή την παράδοση να ζωγραφίζουμε γκράφιτι ή τοιχογραφίες και σε κεντρικά σημεία. Είναι ένας τόπος προσκυνήματος που επινοήθηκε από τους κατοίκους της περιοχής για τους επισκέπτες».

Επίσης, μπρελόκ, αναμνηστικά με τον θρυλικό ποδοσφαιριστή σε συνδυασμό με διάφορα τοπικά σουβενίρ κατακλύζουν τα μαγαζιά της περιοχής, εκεί που θα έπρεπε να υπήρχαν προϊόντα για τους κατοίκους της περιοχής.

«Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να θέσει ένα ανώτατο όριο στον αριθμό των Airbnb. Χρειαζόμαστε ένα όριο, το είδος των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στο Άμστερνταμ και τη Βαρκελώνη. Αυτή τη στιγμή, στη Νάπολη επικρατεί το απόλυτο χάος», δήλωσε η Άννα Φάβα, σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί.