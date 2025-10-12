Η ώρα για το πρώτο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στη φετινή σεζόν έφτασε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τον Εργκίν Αταμάν ήταν χαμογελαστοί λίγο πριν το τζάμπολ.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν στη διάθεσή τους τον Εβάν Φουρνιέ, οι «πράσινοι» δεν έχουν τον Κέντρικ Ναν, οι προπονητές τους όμως ήταν μια χαρά ευδιάθετοι λίγο πριν την έναρξη.

Οι Μπαρτζώκας και Αταμάν είχαν χειραψία, αγκαλιάστηκαν και στη συνέχεια τα είπαν για λίγο σε εξαιρετικό κλίμα, όπως δείχνουν και τα εκατέρωθεν χαμόγελα. Μια εικόνα στην οποία δεν μας είχαν συνηθίσει καθώς υπήρχε πάντα μεγάλη ένταση ανάμεσά τους.