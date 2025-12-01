Ο Μιχάλης Κατρίνης ζήτησε την απόσυρση του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Μιλώντας στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής, τόνισε ότι «όταν οι στρατιωτικοί βγαίνουν μαζικά και επανειλημμένα στον δρόμο, τότε συμβαίνει κάτι που συγκλονίζει το στράτευμα». Παράλληλα, έθεσε σοβαρά ζητήματα διαφάνειας σε σχέση με την συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα SAFE, καθώς και σε σχέση με τη σύμβαση υποστήριξης των Rafale η οποία συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Πιο συγκεκριμένα, επισήμανε ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά τους στρατιωτικούς «δεν εκλαμβάνεται από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ως μεταρρύθμιση, ούτε ως αναβάθμιση, αλλά ως αδικαιολόγητη επίθεση», καθώς ανατρέπει θεμελιωμένους κανόνες σταδιοδρομίας και υποτιμά την προσφορά χιλιάδων στελεχών. Για τους υπαξιωματικούς, όπως είπε, «κόβεται στην πράξη η προοπτική εξέλιξης», ενώ στους ΕΠΟΠ το μήνυμα είναι ότι καλούνται «να συμβιβαστούν με ένα ασφυκτικό πλαίσιο χωρίς πραγματικά κίνητρα». Στο μισθολογικό πεδίο έκανε λόγο για άνιση μεταχείριση, με τις αυξήσεις να κατευθύνονται κυρίως στους ανώτερους βαθμούς, θέτοντας το κρίσιμο ερώτημα αν η κυβέρνηση «θα χρεωθεί μια τόσο βαθιά ρήξη με το ίδιο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE, ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι υπάρχει «πέπλο σιωπής» και υπενθύμισε ότι η 30ή Νοεμβρίου ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της τελικής πρότασης της χώρας. Όπως σημείωσε, «εστάλη κατάλογος με προτάσεις έργων» που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, «υπερβαίνει τα 2,8 δις» και έθεσε ευθέως ζήτημα διαφάνειας, ζητώντας να ενημερωθεί η Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής, σχετικά με τις προτεραιότητες και τα κριτήρια επιλογής των συστημάτων που επελέγησαν. Υπενθυμίζεται, ότι το ΠΑΣΟΚ είχε εδώ και μήνες καταθέσει αίτημα συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για το πρόγραμμα SAFE στο οποίο η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί.

Για τη σύμβαση υποστήριξης των μαχητικών Rafale, ο Μιχάλης Κατρίνης ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέσει σε αμφισβήτηση την ανάγκη επιχειρησιακής ετοιμότητας της Πολεμικής Αεροπορίας», τόνισε όμως ότι ανακύπτει ζήτημα διαφάνειας, καθώς κρίσιμα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία «δεν κοινοποιούνται στην εθνική αντιπροσωπεία», τη στιγμή που πρόκειται για σύμβαση ύψους «σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ευρώ».