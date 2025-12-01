Η αξία των συναλλαγών του χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 161,62 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.725.131 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,80%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,71%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, της Eurobank και της Elvalhalcor. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,72%), της Eurobank (+3,87%), της Elvalhalcor (+2,16%), της Κύπρου (+1,50%) και του ΟΠΑΠ (+1,36%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,37%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,81%), της Τιτάν (-0,55%) και της Metlen (-0,54%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 6.093.764 και 5.831.069 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 23,70 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 21,34 εκατ. ευρώ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 52 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.