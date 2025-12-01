Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 610 τραυματίστηκαν (11 σοβαρά, 599 ελαφρά) σε 530 τροχαία που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 35.627 παραβάσεις, από τις οποίες 218 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά, βεβαιώθηκαν: