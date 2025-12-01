Η αγορά χρυσών λιρών στην Ελλάδα όχι μόνο παραμένει ζωντανή, αλλά φαίνεται πως το 2025 που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες θυμίζει… χρυσές εποχές». Το ενδιαφέρον των πολιτών για το πολύτιμο μέταλλο έχει πάρει ξανά φωτιά και οι επίσημες εγχώριες αγοραπωλησίες μέσα στη χρονιά εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Το εντυπωσιακό όμως δεν είναι μόνο ο τζίρος. Είναι η τεράστια ποσότητα χρυσών λιρών που βρίσκονται ήδη στην κατοχή των ελληνικών νοικοκυριών: ένας πραγματικός «θησαυρός» που υπολογίζεται ότι φτάνει ακόμη και τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στη Δυτική Ευρώπη, δείχνοντας ότι οι Έλληνες – παρά τις κρίσεις, τις αλλαγές και τις νέες επενδυτικές μόδες – εξακολουθούν να εμπιστεύονται το χρυσό όσο λίγοι λαοί. Για πολλούς, οι χρυσές λίρες αποτελούν σιγουριά σε περιόδους αβεβαιότητας. Για άλλους είναι παραδοσιακό δώρο σε χαρές, όπως γάμους και βαφτίσια. Για αρκετούς πάλι είναι επένδυση που περνά από γενιά σε γενιά. Σε κάθε περίπτωση, η σχέση των Ελλήνων με το χρυσό παραμένει διαχρονικά ισχυρή, και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς.

Από τις επίσημες συναλλαγές, η Τράπεζα της Ελλάδος καλύπτει περίπου το 25% των ετήσιων κινήσεων, όμως η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αγοράς. Είναι η μοναδική εμπορική τράπεζα της χώρας που διαθέτει αποθέματα χρυσού και λειτουργεί ως επίσημος συνεργάτης και διανομέας του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Μεγάλης Βρετανίας. Μέσω της Πειραιώς διατίθενται οι επίσημες χρυσές λίρες Αγγλίας στην ελληνική αγορά, κάτι που της δίνει έναν απολύτως καθοριστικό ρόλο στο τοπίο του επενδυτικού χρυσού.

Ένας από τους παράγοντες που έστρεψαν αρκετούς στον χρυσό τους τελευταίους μήνες είναι προφανώς και η αλματώδης αύξηση της τιμής του. Από την αρχή της χρονιάς σημειώνει άνοδο περίπου 55%, φθάνοντας σήμερα να πωλείται πως 4.252 δολάρια ανά ουγγιά. Παράλληλα ρίχνοντας μια ματιά στο δελτίο τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος βλέπουμε πως η χρυσή λίρα τίτλου 0,9166 (γραμ. 7,940 – 7.988) ελαττωματική στην όψη πωλείται προς 941,97 ευρώ και αγοράζεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς 803,97 ευρώ, ενώ η παλαιάς κοπής πωλείται προς 971,09 ευρώ και αγοράζεται προς 828,84 ευρώ. Την ανηφόρα στην τιμή του χρυσού πυροδότησαν από τις αρχές του 2025, μεταξύ άλλων, οι αυξημένες αγορές του πολύτιμου μετάλλου από κεντρικές τράπεζες, και ειδικά της Κίνας, αλλά και η αποδυνάμωση του δολαρίου.

Αυτό το ράλι τιμών είχε και μια άλλη συνέπεια: πολλοί κάτοχοι χρυσών λιρών έσπευσαν να ρευστοποιήσουν. Στην Τράπεζα Πειραιώς, το 60% των συναλλαγών του πρόσφατου τριμήνου αφορά πωλήσεις από ιδιώτες που θέλησαν να κατοχυρώσουν κέρδη. Αντίστοιχα, η Τράπεζα της Ελλάδος έλαβε πάνω από 32.000 λίρες προς αγορά στο εννεάμηνο, ενώ πούλησε μόλις 5.399. Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο ακόμη και πέρα από τα επίσημα κανάλια, με τα ενεχυροδανειστήρια να έχουν επίσης κινητικότητα, αν και εκεί οι συναλλαγές χρειάζονται προσοχή λόγω ελλιπούς πιστοποίησης. Το γεγονός ότι εκατομμύρια νομίσματα βρίσκονται διασκορπισμένα σε ελληνικά σπίτια, θυρίδες και οικογενειακά κειμήλια αποδεικνύει λοιπόν ότι ο χρυσός παραμένει ένα θεμέλιο οικονομικής ασφάλειας για τον Έλληνα. Τα περίπου 5 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν αυτές οι λίρες, όπως προαναφέραμε, δεν είναι απλώς ένας αριθμός: είναι η μεγαλύτερη «παράλληλη αποταμίευση» της χώρας εκτός τραπεζικού συστήματος. Και αυτή η παράδοση, όπως δείχνουν τα στοιχεία, όχι μόνο δεν φθίνει, αλλά ενισχύεται σε περιόδους αβεβαιότητας σαν αυτή που διανύουμε.