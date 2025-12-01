Οι διαχειριστές κεφαλαίων φαίνεται να στρέφονται προς τις κινεζικές βιομηχανικές μετοχές, ενώ παράλληλα διατηρούν θέσεις στις πιο ευμετάβλητες τεχνολογικές εταιρείες, ποντάροντας στο ότι το ανοδικό ράλι των τελευταίων δύο ετών θα «αντέξει» την τρέχουσα οικονομική αστάθεια.

Ο δείκτης CSI300 έχει κινηθεί στο ίδιο επίπεδο με τον S&P 500, καταγράφοντας άνοδο περίπου 16% από την αρχή του έτους, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ —με κέρδη γύρω στο 30%— κατευθύνεται προς την ισχυρότερη ετήσια επίδοσή του από το 2017.

Οι κινεζικές μετοχές έχουν «αντέξει», σύμφωνα με το Reuters παρά τις εμπορικές τριβές Κίνας–ΗΠΑ και έχουν ενισχυθεί χάρη στην κρατική υποστήριξη, τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και τα εντυπωσιακά κέρδη μετά την κυκλοφορία του chatbot της DeepSeek.

Επενδύσεις ρεκόρ

Παράλληλα, επενδύσεις ρεκόρ ύψους 177 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατευθύνθηκαν από την Κίνα στο Χονγκ Κονγκ, δίνοντας νέα ώθηση στις αναζωογονημένες κεφαλαιαγορές της πόλης.

Οι ξένοι επενδυτές έχουν εκφράσει στο παρελθόν ορισμένες ανησυχίες για τους πολιτικούς κινδύνους στην Κίνα και τα τελευταία χρόνια κρατούσαν περιορισμένες τις τοποθετήσεις τους, την ώρα που οι επενδύσεις σε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ σημείωναν ισχυρές αποδόσεις.

Ορισμένοι επενδυτές δήλωσαν ότι δεν είχαν επενδύσει πλήρως στην Κίνα, καθώς η βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας επιβραδύνθηκε για όγδοο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, υπάρχουν δυσμενείς παράγοντες.

«Είμαστε επιφυλακτικοί αναφορικά με την Κίνα», δήλωσε ο Vincenzo Vedda, παγκόσμιος επικεφαλής επενδύσεων στην DWS.

Η «παλιά» και η «νέα» Κίνα

Αξίζει να αναφερθεί πως η Κίνα δεν δημοσιεύει πλέον σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για τις ξένες εισροές, και τα τελευταία στοιχεία της κεντρικής τράπεζας έδειξαν ότι οι ξένες συμμετοχές αυξήθηκαν σε 3,5 τρισεκατομμύρια γιουάν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, ένα ποσό που ωστόσο είναι αρκετά χαμηλότερο από το ρεκόρ των 3,9 τρισεκατομμυρίων γιουάν το 2021.

Ο Florian Neto, επικεφαλής επενδύσεων για την Ασία στην Amundi, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ευρώπη, διατηρεί ουδέτερη στάση, αλλά ξεχωρίζει την «παλιά Κίνα» —όπου εξαγωγείς και developers αντιμετώπιζαν οικονομικούς ανέμους— από τη «νέα Κίνα», όπου εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και βιοτεχνολογίας αναμένεται να εμφανίσουν ισχυρή ανάπτυξη κερδών.

«Η αγορά κινείται, στην ουσία, κυρίως από τη νέα Κίνα — την καινοτομία, την τεχνολογία και τα καινοτόμα φάρμακα… Ανυπομονούμε πολύ να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο τις τοποθετήσεις μας», ανέφερε.