Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν και κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin κατρακύλησαν, ενόψει των σημαντικών οικονομικών ανακοινώσεων αυτής της εβδομάδας, παρότι οι εκτιμήσεις για μείωση των επιτοκίων από τη FED τον Δεκέμβριο παραμένουν ισχυρές.

Συγκεκριμένα τα συμβόλαια του S&P 500 υποχώρησαν έως και 0,8%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 σημείωσαν πτώση 1%. Οι ιαπωνικές μετοχές σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες στην Ασία και το γεν ενισχύθηκε, καθώς ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Kazuo Ueda, έδωσε ένα σαφές μήνυμα για πιθανή αύξηση επιτοκίων μέσα στον μήνα. Το Bitcoin υποχώρησε σχεδόν 6%, πέφτοντας κάτω από τα 86.000 δολάρια, δίνοντας νέα ώθηση σε ένα ευρύ κύμα πωλήσεων που φαινόταν να έχει κοπάσει.

Η εβδομάδα που έρχεται αναμένεται, σύμφωνα με το Bloomberg, να προσφέρει μια κρίσιμη εικόνα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξετάζουν την πορεία των επιτοκίων ενόψει του 2026. Με τον πληθωρισμό και τη συμπεριφορά των καταναλωτών υπό στενή παρακολούθηση, τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν ενδέχεται να καθορίσουν το αν η Fed θα συνεχίσει τον κύκλο μειώσεων.

Παράλληλα, οι επενδυτές προετοιμάζονται για πιθανές ανακατατάξεις στην ηγεσία της Fed, με τον οικονομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Kevin Hassett, να αναφέρει πως οι αγορές είναι πλέον έτοιμες για την ανακοίνωση νέου προέδρου της κεντρικής τράπεζας.

«Οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και δεν θέλουν να εκτεθούν σε περισσότερο ρίσκο ενόψει των επικείμενων οικονομικών στοιχείων και μακροοικονομικών εξελίξεων στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Jung In Yun, διευθύνων σύμβουλος της Fibonacci Asset Management Global.

Σε κάθε περίπτωση οι επενδυτές συνεχίζουν, σύμφωνα με το Bloomberg, να ποντάρουν στο ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο αυτόν τον μήνα.