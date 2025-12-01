Χαμό προκάλεσε το ομοφοβικό σχόλιο ενός προπονητή, ο οποίος δεν θέλει οι παίκτες του να αγωνίζονται με ροζ φανέλες.

Συγκεκριμένα, ο Άμπελ Μπράγκα, προπονητής της Ιντερνασιονάλ Πόρτο Αλέγκρε, έδωσε συνέντευξη Τύπου με αφορμή τα νέα καθήκοντα που ανέλαβε.

«Δεν θέλω η καταραμένη ομάδα μου να προπονείται με ροζ φανέλες, μοιάζουν με μια αγέλη από αδερφές», είπε χαρακτηριστικά.

Veja o que disse Abel Braga em sua apresentação pelo Inter | Ge https://t.co/JAgXFTc10D — José Carlos (@conc97588) December 1, 2025

«Έπρεπε να χαλαρώσω την ομάδα. Θέλω οι άντρες να είναι δυνατοί», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα archivoprisma.com.ar, ο Άμπελ Μπράγκα μετά από λίγες ώρες έκανε story στο Instagram και ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο του, υποστηρίζοντας ότι το παίρνει πίσω.