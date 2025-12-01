Χαμό προκάλεσε το ομοφοβικό σχόλιο ενός προπονητή, ο οποίος δεν θέλει οι παίκτες του να αγωνίζονται με ροζ φανέλες.

Συγκεκριμένα, ο Άμπελ Μπράγκα, προπονητής της Ιντερνασιονάλ Πόρτο Αλέγκρε, έδωσε συνέντευξη Τύπου με αφορμή τα νέα καθήκοντα που ανέλαβε.

«Δεν θέλω η καταραμένη ομάδα μου να προπονείται με ροζ φανέλες, μοιάζουν με μια αγέλη από αδερφές», είπε χαρακτηριστικά.

«Έπρεπε να χαλαρώσω την ομάδα. Θέλω οι άντρες να είναι δυνατοί», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα archivoprisma.com.ar, ο Άμπελ Μπράγκα μετά από λίγες ώρες έκανε story στο Instagram και ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο του, υποστηρίζοντας ότι το παίρνει πίσω.