Δυο πρώην στελέχη της ΑΔΑΕ ανέβηκαν στο βήμα του μάρτυρα στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών και αναφέρθηκαν στους ελέγχους της Αρχής σε παρόχους και κρατικές υπηρεσίες.

Ο Μιχαήλ Σακκάς, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ από το 2016 έως το 2023, κατέθεσε ότι η Αρχή πληροφορήθηκε για το Predator με αφορμή την καταγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη, οπότε διαπιστώθηκε ότι είχε εκδοθεί για δύο μήνες διάταξη άρσης απορρήτου.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι οι έλεγχοι στην ΕΥΠ και στις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής δεν ήταν ενδελεχείς σημειώνοντας πως οι επιθεωρητές περιορίστηκαν σε έναν χώρο αμφιθεάτρου, δεν ζητήθηκε κατάλογος προσωπικού, δεν έγινε έρευνα για πιθανά άλλα δωμάτια ή εξοπλισμό και δεν ελέγχθηκαν υπολογιστές.

Το δικαστήριο κάλεσε τον μάρτυρα να εξηγήσει πώς η ΑΔΑΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ΕΥΠ δεν συνεργαζόταν με παράνομο λογισμικό.

«Τι κάνατε… πήγατε για αναψυχή εκεί; Πού ξέρατε εάν σε παρακείμενο χώρο δεν υπήρχε κάτι; Τους ελέγξατε όλους τους χώρους; Πώς βγάλατε πόρισμα;» ήταν η ερώτηση του προέδρου με το μάρτυρα να απαντά: «Μας είπανε…».

«Εάν ήταν εμπλεκόμενοι αυτοί οι άνθρωποι θα σας το έλεγαν;» ήταν το σχόλιο του προέδρου.

Εισαγγελέας: Όταν πήγατε επί τόπου γιατί δεν ανοίχθηκαν οι υπολογιστές;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω.

Εισαγγελέας: Πάτε κατόπιν ειδοποίησης, σας δείχνουν τις διατάξεις και φεύγετε, τι νόημα έχει;

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Βέργαδος, μέλος της ΑΔΑΕ και πανεπιστημιακός, κατέθεσε ότι η Αρχή ελέγχει μόνο την τυπική ορθότητα της διαδικασίας άρσης απορρήτου και όχι τους λόγους ή το περιεχόμενο των επισυνδέσεων.

Μάλιστα, ο κ Βεργάδος αναφερόμενος στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στην Αγία Παρασκευή περιέγραψε μια άλλη διαδικασία σε σχέση με τον προηγούμενο μάρτυρα. «Πήγαμε σε μεγάλο χώρο και δεν υπήρχαν υπολογιστές μέσα, μπήκαμε στο χώρο του αμφιθεάτρου. Αμέσως μετά μεταβήκαμε αιφνιδίως και στην ΕΥΠ. Δεν προέκυψε κάτι. Λέγαμε άνοιξε την πόρτα και άνοιγαν την πόρτα. Δεν βρήκαμε προσωπικό μέσα, ούτε υπολογιστές» ανέφερε και πρόσθεσε πως όταν ζήτησαν τον κατάλογο προσωπικού τους είπαν συγκεκριμένα ονόματα που αφορούσαν την ομάδα εργασίας και στην πλειονότητα τους ήταν καθηγητές.

Πρόεδρος: Ο προηγούμενος μάρτυρας μας είπε ότι δεν έγινε ενδελεχής έλεγχος.

Μάρτυρας: Μία ομάδα ήμασταν και ο καθένας έχει την ευθύνη αυτού που λέει.

Πρόεδρος: Για τον έλεγχο στην Αγία Παρασκευή, είχατε ειδοποιήσει;

Μάρτυρας: Δε θυμάμαι. Υπήρχε απόφαση Ολομέλειας.

Πάντως και οι δυο μάρτυρες συμφώνησαν πως οι έλεγχοι της Αρχής στις διατάξεις άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας περιορίζονται σε τυπικές διαδικασίες. «Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο υπάλληλος επιλέγει τυχαία διατάξεις, πηγαίνουμε στους παρόχους και ελέγχουμε. Διαστήματα, περιόδους, ουδέποτε μπαίνουμε στην κρίση του εισαγγελέα» εξήγησε και ο κ. Βεργάδος.

Τη σκυτάλη των μαρτυρικών καταθέσεων πήρε αμέσως μετά ο πρώην υπάλληλος της Intellexa στην Αθήνα, Παναγιώτης Κούτσιος.

Ο μάρτυρας, ο οποίος εργάστηκε στην εταιρία από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Μάιο του 2022 ως μηχανικός προπωλήσεων, υποστήριξε πως δεν γνώριζε άλλο λογισμικό από αυτό που ο ίδιος διαχειριζόταν και είχε τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων, φωτογραφιών και βίντεο για δημιουργία συνδέσεων.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως δεν γνώριζε για «σχέση με άλλες εταιρίες ή εγκαταστάσεις στην Ελλάδα» και ότι δεν είχε καμία επαφή με κατηγορούμενους τους οποίους, όπως είπε, δεν γνώριζε.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο κ. Κούτσιος υποστήριξε πως δεν υπέπεσε στην αντίληψη του εάν η εταιρία εμπορευόταν λογισμικό παρακολούθησης ή αν κάποιος συνεργαζόταν με την ΕΥΠ.

Σύμφωνα με το μάρτυρα «οι πωλήσεις γίνονταν στο εξωτερικό, μιλούσαμε με κυβερνητικούς φορείς άλλων χωρών» προσθέτοντας ότι υπάρχουν ρήτρες και δεν μπορεί να αποκαλύψει με ποια κυβερνητικά στελέχη συναντιόταν στο εξωτερικό για την παρουσίαση του λογισμικού.

«Η εταιρία είχε πολλά στεγανά – ούτε εμείς ρωτούσαμε παραπάνω πράγματα, ούτε βλέπαμε» ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας παράλληλα πως δεν είχε μπόνους συνδεδεμένο με πωλήσεις.