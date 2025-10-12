Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση στην άφιξη των δύο ομάδων.

Τόσο οι «ερυθρόλευκοι» όσο και οι «πράσινοι» μπήκαν με νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και θέλουν να κάνουν τώρα το 2×2, έχοντας αμφότεροι σημαντικές απουσίες. Οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ και οι φιλοξενούμενοι χωρίς τον Κέντρικ Ναν, οπότε οι υπόλοιποι παίκτες θα πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω.

Ένας εξ αυτών από τους οποίους περιμένει πολλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον Ολυμπιακό είναι ο Ντόρσεϊ καθώς έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη φετινή σεζόν και αυτός ήταν που ξεχώρισε και κατά την άφιξη των ομάδων στο ΣΕΦ.

Ο λόγος; Το γεγονός ότι φορούσε t-shirt με… φωτογραφία του και διάφορες στιγμές του από την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους».