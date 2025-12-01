Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να κατεβάσουν περισσότερα από 1.000 τρακτέρ στους δρόμους, ενώ ενισχύουν και το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνέλευση για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, ενώ η κυβέρνηση αναφέρει πως «η πόρτα του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή».

Σημειώνεται, ότι ήδη από το πρωί, οι αγρότες βρίσκονταν σε κινητικότητα, έχοντας παρατάξει στα χωριά τους τα τρακτέρ. Λίγο μετά τις 10.30 ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, κατόπιν αρχικής συνεννόησης με την αστυνομία ότι θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά της Εθνικής Οδού, χωρίς να αποκλείσουν τον δρόμο

Ενώ οι αγρότες παρέμεναν σταματημένοι με τα τρακτέρ τους στον παράδρομο, μέχρι να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία για να παραταχθούν με ασφάλεια παραπλεύρως του αυτοκινητόδρομου, άλλοι αγρότες βγήκαν αιφνιδιαστικά με τρακτέρ από την απέναντι πλευρά κλείνοντας τελικά τον δρόμο.

Μαρινάκης: Οι δρόμοι θα μείνουν ανοικτοί

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα αιτήματα των αγροτών. Φέτος, με καθυστέρηση μεν, θα δώσουμε περισσότερα χρήματα από ποτέ. Στο τέλος του χρόνου θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα. Έχουμε μειώσει φόρους και έχουμε δώσει μόνιμη λύση για τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη και το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης. Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία και η διέλευση και να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί. Οι δρόμοι θα είναι ανοικτοί και η ΕΛΑΣ θα κάνει τη δουλειά της, γιατί οι δρόμοι ανήκουν σε όλους. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για ταχύτερες πληρωμές, αλλά η κυβέρνηση θα βάλει πάνω απ’ όλα την εφαρμογή του νόμου. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι αρχές να επιβάλλουν τον νόμο και οι δρόμοι να μείνουν ανοικτοί».

