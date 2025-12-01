Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες, προχωρώντας το μεσημέρι της Δευτέρας στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, στα ρεύματα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων, όπου επικράτησε ένταση με οδηγούς.

Ενώ οι αγρότες προαναγγέλλουν περαιτέρω κλιμακώσεις, η κυβέρνηση απαντά πως οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί. «Οι δρόμοι θα είναι ανοικτοί και η ΕΛΑΣ θα κάνει την δουλειά της γιατί οι δρόμοι ανήκουν σε όλους», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, οι αγρότες κινήθηκαν αιφνιδιαστικά και κατάφεραν να αποκλείσουν την κυκλοφορία, βγάζοντας τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο και στήνοντας μπλόκο, αρχικά στο ρεύμα προς Αθήνα και, στη συνέχεια, και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη από το πρωί, οι αγρότες βρίσκονταν σε κινητικότητα, έχοντας παρατάξει στα χωριά τους τα τρακτέρ. Λίγο μετά τις 10.30 ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, κατόπιν αρχικής συνεννόησης με την αστυνομία ότι θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά της Εθνικής Οδού χωρίς να αποκλείσουν τον δρόμο.

Ενώ οι αγρότες παρέμεναν σταματημένοι με τα τρακτέρ τους στον παράδρομο, μέχρι να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία για να παραταχθούν με ασφάλεια παραπλεύρως του αυτοκινητόδρομου, άλλοι αγρότες βγήκαν αιφνιδιαστικά με τρακτέρ από την απέναντι πλευρά κλείνοντας τελικά τον δρόμο, όπως μετέδωσε το Voria.gr.

Οι αγρότες με τα τρακτέρ, σύμφωνα με το thestival.gr, κινήθηκαν ανάποδα, καταφέρνοντας να κλείσουν την εθνική οδό, ενώ αναφέρουν ότι ο αποκλεισμός των διοδίων είναι συμβολικός.

Το Grtimes αναφέρει πως ένα μεγάλο μέρος των αγροτών κατευθύνθηκε προς τον κόμβο της περιοχής, όπου η αστυνομία είχε ήδη τοποθετήσει φραγμό για να αποτρέψει την πρόσβασή τους στην Εθνική οδό, μια δεύτερη ομάδα έδρασε παράλληλα και αιφνιδιαστικά.

Αξιοποιώντας διαφορετική διαδρομή, οι αγρότες κατάφεραν να βγουν στον αυτοκινητόδρομο από άλλο σημείο και να κινηθούν μέχρι τα διόδια με τα τρακτέρ τους

Tα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου δηλώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αποφασισμένα να μείνουν στο σημείο, καθώς, όπως λένε, «το ποτήρι ξεχείλισε» και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανοχής.

Μαρινάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι δρόμοι θα μείνουν ανοικτοί – Δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται ο κόσμος

Την ίδια ώρα, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα αιτήματα των αγροτών. Φέτος, με καθυστέρηση μεν, θα δώσουμε περισσότερα χρήματα από ποτέ. Στο τέλος του χρόνου θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα. Έχουμε μειώσει φόρους και έχουμε δώσει μόνιμη λύση για τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη και το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης. Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία και η διέλευση και να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί. Οι δρόμοι θα είναι ανοικτοί και η ΕΛΑΣ θα κάνει τη δουλειά της, γιατί οι δρόμοι ανήκουν σε όλους. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για ταχύτερες πληρωμές, αλλά η κυβέρνηση θα βάλει πάνω απ’ όλα την εφαρμογή του νόμου. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι αρχές να επιβάλλουν τον νόμο και οι δρόμοι να μείνουν ανοικτοί».

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τρακτέρ στα Μάλγαρα

Ένταση επικράτησε νωρίτερα στα διόδια των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τρακτέρ που ήταν παραταγμένο στο αγροτικό μπλόκο.

Το ξαφνικό κλείσιμο της ΠΑΘΕ είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί οδηγοί να εγκλωβιστούν ανάμεσα στο μπλόκο των αγροτών και στο σημείο διακοπής της κυκλοφορίας από την Τροχαία. Κατόπιν συνεννόησης αγροτών και οδηγών αποφασίστηκε να επιτραπεί η διέλευση στα εγκλωβισμένα οχήματα.

Τη στιγμή της διέλευσης ο οδηγός ενός οχήματος προσέκρουσε κατά λάθος στο μπροστινό μέρος ενός τρακτέρ. Βγήκε από το όχημά του και είχε λεκτική αντιπαράθεση με αγρότες. Ο οδηγός δήλωσε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και κατευθυνόταν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στη συνέχεια άφησε το όχημά του στην άκρη του δρόμου, κλήθηκε ασθενοφόρο και τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

«Θα γεμίσουμε τη χώρα με τρακτέρ»

Σημειώνεται πως, νωρίτερα, έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας οι τρεις αγρότες που συνελήφθησαν την Κυριακή 30 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα αγροτικά μπλόκα του Πλατυκάμπου και της Νίκαιας.

Οι αγρότες αναμένεται να οδηγηθούν σε αυτόφωρη διαδικασία αργότερα σήμερα το μεσημέρι, καθώς κατηγορούνται για βία κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης περιουσίας και αντίσταση.

Μπροστά από το Μέγαρο και έξω από το Τμήμα Μεταγωγών έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες αγρότες, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τα χθεσινά γεγονότα και τις συλλήψεις, και παρέχοντας στήριξη στους συλληφθέντες, σύμφωνα με το larissanet.

Όπως μετέδωσε το onlarissa, το κλίμα είναι τεταμένο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, σημείωσε μεταξύ άλλων πως «θα γεμίσουμε τη χώρα με τρακτέρ και με κόσμο. Θα πάρει απάντηση το όργιο καταστολής και τρομοκρατίας της κυβέρνησης. Όταν έχουν τα ΜΑΤ εδώ και προκαλούν ξανά, όταν έχουν τον “Φραπέ” να τους φτύνει στα μούτρα… Παίρνουν τους συναδέλφους μας σαν κοινούς εγκληματίες σήμερα και τους δικάζουν με αυτόφωρο…»

Προανήγγειλε μάλιστα, «κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που θα αναγκάσει την κυβέρνηση να δώσει πολιτική λύση στα αιτήματά μας…» για να προσθέσει ότι «πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση πως αυτή η τακτική που ακολουθεί μόνο εξαγριώνει και φθάνει την οργή και την αγανάκτηση στο κόκκινο. Είμαστε απλήρωτοι, έχουμε πουλήσει τα προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής, δεν έχουμε εισόδημα, μας δέρνουν μας πετάνε χημικά, μας δικάζουν και την ίδια στιγμή με τις πλάτες των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης έχει γίνει το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Την απάντηση θα την πάρουν στον δρόμο…»