Έφτασαν πριν λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας οι τρεις αγρότες που συνελήφθησαν την Κυριακή 30 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα αγροτικά μπλόκα του Πλατυκάμπου και της Νίκαιας.

Οι αγρότες αναμένεται να οδηγηθούν σε αυτόφωρη διαδικασία αργότερα σήμερα το μεσημέρι, καθώς κατηγορούνται για βία κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης περιουσίας και αντίσταση.

Μπροστά από το Μέγαρο και έξω από το Τμήμα Μεταγωγών έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες αγρότες, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τα χθεσινά γεγονότα και τις συλλήψεις, και παρέχοντας στήριξη στους συλληφθέντες, σύμφωνα με το larissanet.