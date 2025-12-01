Οι Πειραιώτες έχουν πλέον τον πρώτο λόγο για να βρεθούν ξανά χωρίς προκριματικά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση εφόσον κατακτήσουν τον τίτλο στην Ελλάδα. Παρότι βρίσκονται στην 3η θέση της σχετικής κατάταξης με 54.500 βαθμούς, η Ρέιντζερς παραμένει στην 4η θέση του πρωταθλήματος Σκωτίας, στο -9 από την κορυφή, ενώ η Μπόντο Γκλιμτ είδε την Βίκινγκ να κατακτά τον τίτλο.

Για τον Ολυμπιακό, ωστόσο, εμφανίζεται ένας νέος πιθανός αντίπαλος στο κυνήγι του απευθείας εισιτηρίου για το Champions League: η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία έχει μπροστά της τη δυνατότητα να συγκεντρώσει πολλούς βαθμούς μέσω του Conference League.

Ρέιντζερς – 59.250 / Europa League – 4η στο πρωτάθλημα

Μπόντο Γκλιμτ – 55.000 / Champions League – 2η στο πρωτάθλημα (Εκτός διεκδίκησης)

Ολυμπιακός – 54.500 / Champions League – 1ος στο πρωτάθλημα

Κοπεγχάγη – 51.375 / Champions League – 4η στο πρωτάθλημα

Σαχτάρ Ντόνετσκ– 44.000 / Conference League – 1η στο πρωτάθλημα

Ντναμό Ζάγκρεμπ – 44.000 / Europa League – 2η στο πρωτάθλημα

Ζάλτσμπουργκ – 44.000 / Europa League – 1η στο πρωτάθλημα

ΠΑΟΚ – 43.250 / Europa League – 2ος στο πρωτάθλημα

Φερεντσβάρος – 42.000 / Europa League – 5η στο πρωτάθλημα

Κάραμπαγκ – 40.000 / Europa League – 1η στο πρωτάθλημα

Μπορεί αυτή τη στιγμή η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες να είναι 10.500 βαθμοί, όμως η Σαχτάρ -βρίσκεται στην κορυφή του ουκρανικού πρωταθλήματός – έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει έως και 24.000 βαθμούς τη φετινή σεζόν.

Στο Conference League, οι Ουκρανοί έχουν μπροστά τους δύο εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Χάμρουν και Ριέκα. Αν τα κερδίσουν, θα προσθέσουν 4.000 βαθμούς, ενώ θα λάβουν και επιπλέον 500 βαθμούς ως μπόνους πρόκρισης στη φάση των «16», ως μία από τις πρώτες οκτώ ομάδες της League Phase.

Εφόσον μάλιστα τερματίσουν πρώτοι, θα λάβουν και το σχετικό μπόνους που αντιστοιχεί σε ακόμη 4.000 βαθμούς. Για να συγκεντρώσει το απόλυτο των 24.000 βαθμών, η Σαχτάρ θα πρέπει να πετύχει μόνο νίκες στα νοκ άουτ και να κατακτήσει το τρόπαιο στην κανονική διάρκεια.

Άρα, για τον Ολυμπιακό προκύπτει ένα νέο μεγάλο κίνητρο ενόψει των τριών τελευταίων αγώνων στη League Phase του Champions League. Διότι, εκτός από τις ελπίδες πρόκρισης στα νοκ άουτ, οι «Ερυθρόλευκοι» καλούνται να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς.