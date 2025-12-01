Σε 51 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας εξελέγησαν νέοι πρόεδροι ενώ σε άλλους 9 θα διεξαχθεί και δεύτερος γύρος.

Σε 28 Δικηγορικούς Συλλόγους οι πρόεδροι που αναδείχθηκαν, συγκέντρωσαν το 100% των ψήφων των συναδέλφων τους.

Συγκεκριμένα, πρόεδροι εξελέγησαν από τον α΄γύρο στους στους Δικηγορικούς Συλλόγους:

1.Αγρινίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ (έλαβε το 100% των ψήφων)

2.Αλεξανδρούπολης: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ (100%)

3.Αμαλιάδας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (100%)

4.Άμφισσας: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΗΤΤΑ (100%)

5.Άρτας: ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (100%)

6.Βέροιας: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ (53,33%)

7.Βόλου: ΑΡΓΥΡΩ (ΕΡΤΖΗ) ΧΡΥΣΟΧΟΥ (57,65%)

8.Ιωαννίνων: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ (100%)

9.Γρεβενά: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (100%)

10.Γύθειο: ΑΝΘΗ ΜΠΑΛΙΤΣΑΡΗ (100%)

11.Δράμας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ (100%)

12.Έδεσσας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (100%)

13.Ευρυτανίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ (100%)

14.Ζακύνθου: ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ (100%)

15.Ηλίας: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΒΟΥΔΑ(76,79%)

16.Ηρακλείου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ (51,33%)

17.Θεσπρωτίας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΛΑΣ (59,74%)

18.Γιαννιτσών: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ (50,59%)

19.Καβάλας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ (68,47%)

20.Καλαβρύτων: ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (61,54%)

21.Καλαμάτας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ (93,44%)

22.Καρδίτσας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (57,78%)

23.Καστοριάς: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΙΟΣ (100%)

24.Κέρκυρας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ (58,89%)

25.Κεφαλονιάς: ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ (100%)

26.Κιλκίς: ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ (81,71%)

27.Κοζάνης: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ (72,69%)

28.Κυπαρισσίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (100%)

29.Κως: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ (100%)

30.Λαμίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (66,98%)

31.Λασιθίου: ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (100%)

32.Λειβαδιάς: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΝΙΟΥ (55,56%)

33.Λευκάδας: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ (53,45%)

34.Μεσολογγίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (100%)

35.Μυτιλήνης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (51,45%)

36.Νάξου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ (100%)

37.Ξάνθης: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ (100%)

38.Ορεστιάδας: ΑΝΝΑ ΜΕΜΕΤΖΗ (100%)

39.Πρέβεζας: ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (100%)

40.Ρεθύμνου: ΘΩΜΑΣ ΛΕΧΩΒΙΤΗΣ (100%)

41.Ροδόπης: ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΟΥΔΗ (53,70%)

42.Σάμου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΑΚΗΣ (100%)

43.Σερρών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ (100%)

44.Σπάρτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (100%)

45.Σύρου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΦΛΗΣ (56,32)

46.Τρικάλων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ (52,94%)

47.Τρίπολης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ (57,84%)

48.Φλώρινας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ (100%)

49.Χαλκίδας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ (100%)

50.Χαλκιδικής: ΘΩΜΑΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ (55,04%)

51.Χίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΕΣ (50,55%)

Οι κάλπες παραμένουν ανοιχτές για δεύτερη ημέρα στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και του Πειραιά ενώ αργά το βράδυ θα ξεκαθαρίσει εάν θα υπάρξουν και επαναληπτικές εκλογές την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα.