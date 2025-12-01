Φρίκη προκαλεί ο ισχυρισμός μιας μητέρας, η οποία προσπάθησε να καταγγείλει ένα παιδόφιλο που παρενοχλούσε το 10χρονο παιδί της και ο αστυνομικός που είχε υπηρεσία την απέτρεψε, υποστηρίζοντας ότι το μόνο που χρειάζεται είναι μπλοκάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μητέρα με καλυμμένα χαρακτηριστικά μίλησε στην εκπομπή Αποκαλύψεις, αναφέροντας ότι η 10χρονη κόρη της δημιούργησε λογαριασμό στην πλατφόρμα και μία εβδομάδα αργότερα δέχτηκε μηνύματα από έναν ενήλικα.

«Θέλω να χ… Στείλε μου μια φωτογραφία σου, πήγαινε στο μπάνιο… Εγώ θα βλέπω απλά, αν θες σου μιλάω κιόλας», είναι μερικά από τα φρικιαστικά μηνύματα που έστειλε.

Το παιδί ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα του και εκείνη, προσποιούμενη την κόρη της, άρχισε να επικοινωνεί μαζί του για να τον παγιδεύσει. Μόλις συγκέντρωσε τα απαραίτητα στοιχεία, επικοινώνησε με τις αρχές, οι οποίες έδωσαν οδηγίες για να προχωρήσει σε καταγγελία.

Όταν επισκέφθηκε την Ασφάλεια όμως, ο αστυνομικός την απέτρεψε, με βάση όσα είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Ξέρεις πόσοι ανώμαλοι κυκλοφορούν; Θα πάρει ένα χρόνο τουλάχιστον… Κάνε τον μπλοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν θα ξαναστείλει», φέρεται να της είπε.

Η γυναίκα τρομαγμένη επικοινώνησε ξανά με τις αρχές και έμαθε ότι έπρεπε να επαναλάβει τη διαδικασία, πιθανώς πάλι με τον ίδιο αστυνομικό.