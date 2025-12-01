Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα απέκτησε 13 μικροδορυφόρους, οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, με αφορμή την εκτόξευση πέντε ακόμα μικροδορυφόρων.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου από την Καλιφόρνια εκτοξεύτηκαν πέντε ακόμα ελληνικοί δορυφόροι στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-NextGenerationEU.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πρόκειται για δύο επιχειρησιακούς μικροδορυφόρους που κατασκεύασε η εταιρεία ICEYE, καθώς και τρεις πειραματικούς και ερευνητικούς μικροδορυφόρους τεχνολογικής επίδειξης, οι οποίοι θα δοκιμάσουν νέες διαστημικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας.

Οι δορυφόροι, αφού ενσωματώθηκαν μέσω της εταιρείας Exolaunch στον πύραυλο Falcon 9/ Transporter-15 της SpaceX, εκτοξεύτηκαν στις 28 Νοεμβρίου, στις 21:00 ώρα Ελλάδας από το Space Launch Complex 4E (SLC-4E) στο Vandenberg Space Force Base της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία η οποία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της χώρας στο σύγχρονο τεχνολογικό και διαστημικό οικοσύστημα.

Δείτε βίντεο με την ανάρτηση του πρωθυπουργού: