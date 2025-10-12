Μια τραγική ιστορία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον Βώλακα Δράμας, όταν τέσσερα αγόρια ηλικίας 13 έως 15 ετών αποφάσισαν να οδηγήσουν αγροτικό όχημα στην περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 14χρονος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά, όλα κάτοικοι του χωριού, κινήθηκαν με το αγροτικό προς τα υψώματα έξω από τον οικισμό. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του 14χρονου που φέρεται να βρισκόταν στο τιμόνι.

Ένα ακόμη παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και τα πόδια και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Δράμας, ενώ οι άλλοι δύο επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και επίσης παραμένουν στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το χωριό έχει βυθιστεί σε πένθος, με τους κατοίκους να μη μπορούν να πιστέψουν το τραγικό παιχνίδι της μοίρας, που στέρησε τόσο άδικα τη ζωή σε ένα παιδί.