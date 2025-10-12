Ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν και ήρθε να προστεθεί ακόμη ένα τώρα καθώς ο Τάισον Κάρτερ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου λόγω αναπνευστικών επιπλοκών.

Από την αρχή της φετινής αγωνιστικής περιόδου υπάρχουν πολλά προβλήματα στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος πριν λίγα 24ωρα προχώρησε και σε αλλαγή προπονητή, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να αποχωρεί και τον Σάσα Ομπράντοβιτς να τον αντικαθιστά.

Η ομάδα του Βελιγραδίου περιμένει να επιστρέψουν στη δράση όσοι παίκτες έχουν τεθεί νοκ άουτ, αντί για επιστροφές όμως προέκυψε νέο προβλήμα, με τον Κάρτερ να μεταφέρεται στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών επιπλοκών.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη λεπτομερής ιατρικός έλεγχος στον οποίο υποβάλλεται ο αθλητής μας, και ο σύλλογος θα ενημερώσει με νέες, πιο αναλυτικές πληροφορίες για το ζήτημα αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες», ανέφερε η επίσημη ενημέρωση του Ερυθρού Αστέρα.