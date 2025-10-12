Ο Τάισον Γουόρντ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Παναθηναϊκού για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας του.

Ήταν το πρώτο ντέρμπι για τον Αμερικανό που υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι στους «ερυθρόλευκους» και όλα πήγαν καλά για τον ίδιο και την ομάδα του, με αποτέλεσμα να είναι χαρούμενος στις δηλώσεις του.

«Ονειρεύτηκα να έχω οπαδούς σαν αυτούς. Όλοι όσοι παίζουν μπάσκετ γνωρίζουν τη Θύρα 7. Η ένταση που φέρνει και το πόσο μας βοηθούν. Λατρεύω να τους βάζω στο παιχνίδι και να δείχνω το πόσο σκληρά παίζω για αυτούς. Ήταν μια στιγμή για εμάς. Τους χρειαζόμασταν πολύ απόψε», είπε αναφερόμενος στο ξέσπασμα του προς τον κόσμο ενώ στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον πρώην συμπαίκτη του, Τι Τζέι Σορτς.

«Ήταν έξτρα κίνητρο να παίζω απέναντί του. Ήταν η πρώτη φορά μετά από καιρό και ήθελα να πάρω τη νίκη. Θα έρθουν κι άλλα παιχνίδια και ήθελα να το χαρώ», απάντησε ο Γουόρντ, ο οποίος βαθμολόγησε και την εμφάνιση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα: «Μας βάζω 8,5. Υπάρχουν κομμάτια που μπορούμε να βελτιωθούμε. Η νίκη είναι νίκη ειδικά απέναντι στον αντίπαλό σου. Ήμασταν πίσω στο ημίχρονο αλλά πήραμε τα πάνω μας στο δεύτερο».