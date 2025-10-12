Τα ξημερώματα του Σαββάτου, 16χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων, καθώς παρουσίαζε έντονα συμπτώματα μέθης λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Η ανήλικη διασκέδαζε με την παρέα της σε νυχτερινό κέντρο της πόλης και όταν άρχισε να αισθάνεται έντονη ζάλη, φιλικά της πρόσωπα τη μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε από τους γιατρούς ως εκτός κινδύνου, ωστόσο το γεγονός κινητοποίησε άμεσα την Ελληνική Αστυνομία.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δύο συλλήψεις:

Ο 38χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης εστίασης συνελήφθη, καθώς φέρεται να επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στην ανήλικη θαμώνα. Η 44χρονη μητέρα της νεαρής συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η 16χρονη δέχθηκε τη φροντίδα των γιατρών και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία