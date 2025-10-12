Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Καρπός

Αγαθονίκη

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία

Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, Ντία, Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Γερβάσιος, Γερβασία

Ναζάριος

Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, Νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως

Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη

Οι Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη έζησαν τον 3ο αιώνα μ.Χ. και κατάγονταν από την Πέργαμο. Ο Κάρπος ήταν Επίσκοπος Θυατείρων, ο Πάπυλος διάκονος και αδελφός της Αγαθονίκης, ενώ ο Αγαθόδωρος υπηρέτης τους. Κατά τον σκληρό διωγμό του Δεκίου, συνελήφθησαν όλοι επειδή αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα και επιβεβαίωσαν με θάρρος τη χριστιανική τους πίστη. Υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια: τους έσυραν δεμένους από τα άλογα, τους μαστίγωσαν, τους έριξαν σε καμίνι, ενώ στο τέλος αποκεφαλίστηκαν και οι τέσσερις, λαμβάνοντας τον στέφανο του μαρτυρίου. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 13 Οκτωβρίου, βλέποντάς τους ως παραδείγματα πίστης, ανδρείας και αφοσίωσης στον Θεό.

Ακούστε το Απολυτίκιον