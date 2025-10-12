Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, ο οποίος παραμένει στην εθνική Ουκρανίας, ρωτήθηκε για τον Παναθηναϊκό και για το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του, με τον ίδιο να απαντά πως υπάρχει ενδιαφέρον.

Ο Ουκρανός ήταν ο πρώτος στόχος των «πράσινων» για την αντικατάσταση του Ρουί Βιτόρια αλλά τελικά ο ίδιος παραμένει στην εθνική ομάδα της χώρας του ενώ στον πάγκο του «τριφυλλιού» είναι ο Χρήστος Κόντης.

Όπως και να έχει, το θέμα, θεωρητικά, παραμένει ανοιχτό, με τον Ρεμπρόφ να δέχεται σχετική ερώτηση από τους συμπατριώτες του. «Επιβεβαιώνετε ή διαψεύδετε τις πληροφορίες ότι μπορεί να αναλάβετε τον Παναθηναϊκό;», ρωτήθηκε ο προπονητής της Ουκρανίας, για να δώσει την ακόλουθη απάντηση.

«Υπάρχουν σύλλογοι που ενδιαφέρονται για προπονητές. Πριν από αυτό το παιχνίδι είδατε πόση προσοχή υπήρχε γύρω από τον Ρεμπρόφ. Αλλά μόλις εμφανιστούν φήμες, ο κόσμος αρχίζει αμέσως να αναρωτιέται: «Πώς γίνεται; Αυτός δεν αξίζει». Όντως, υπάρχει ενδιαφέρον, επειδή είχα καλή παρουσία πριν αναλάβω την εθνική ομάδα. Υπάρχουν ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον. Αλλά αυτή τη στιγμή εργάζομαι με την εθνική, σέβομαι τη χώρα μου και σίγουρα θα συνεχίσω να δουλεύω μέχρι το τέλος με την ομάδα μου».