Στιγμές αγωνίας στον αγώνα της Άρσεναλ με τη Μπράιτον για το αγγλικό πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο Γυναικών καθώς η Μάιλις Μπομέ τραυματίστηκε στο κεφάλι, της τοποθετήθηκε νάρθηκας και χρειάστηκε οξυγόνο.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για την 6η αγωνιστική και η Άρσεναλ ήταν αυτή που πήρε τη νίκη με 1-0, το γεγονός του παιχνιδιού όμως δεν ήταν το γκολ ή κάποια ευκαιρία αλλά ο τραυματισμός της Μπομέ.

Η παίκτρια της Μπράιτον δέχθηκε με δύναμη τη μπάλα στο πρόσωπο και αμέσως έπεσε στο έδαφος παγώνοντας τους πάντες, με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας της να πάει κατευθείαν πάνω της για να δει τι έχει.

Οι γιατροί, τελικά, τοποθέτησαν νάρθηκα στον αυχένα της Μπομέ και της χορηγήθηκε οξυγόνο καθώς μεταφερόταν με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον προπονητή της Μπράιτον να καθησυχάζει στη συνέχεια τους πάντες.

«Ήταν διάσειση. Έμεινε εκτός ορίων μετά την πρόσκρουση, γι’ αυτό νομίζω ότι τα κορίτσια φώναζαν για να έρθουν οι ιατροί. Είναι καλά, είναι όρθια και κινείται, κάτι που είναι πολύ θετικό. Είμαι σίγουρος ότι θα τη φροντίσουν πολύ καλά», είπε σχετικά ο Ντάριο Βίντοσιτς.