Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε το ταξίδι του για τη Μέση Ανατολή, εν μέσω κρίσιμων εξελίξεων. Επιβιβάστηκε στο Air Force One στο Μέριλαντ, με προορισμό το Ισραήλ, λίγο πριν την αναμενόμενη απελευθέρωση των ομήρων και τη διεθνή σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο, η οποία στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Λίγο πριν αναχωρήσει, ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία και τη σημασία της επίσκεψης αυτής.

«Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό γεγονός», δήλωσε στους δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας το κλίμα προσμονής που επικρατεί στην περιοχή.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην «Πλατεία των Ομήρων» στο Τελ Αβίβ. Σχολιάζοντας το μέγεθος του πλήθους που παρακολούθησε τις ομιλίες των απεσταλμένων του (Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ), ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως «Υπήρχαν 500.000 άνθρωποι», επαναλαμβάνοντας τους αριθμούς που ανέφεραν οι διοργανωτές της εκδήλωσης.

Μήνυμα Νετανιάχου στο Έθνος του: «Νίκες στη μάχη με τη Χαμάς, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται»

Σε ένα φορτισμένο τηλεοπτικό μήνυμα προς τον λαό του Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επεσήμανε ότι ο αγώνας ενάντια στη Χαμάς έχει οδηγήσει σε καθοριστικές νίκες, επισημαίνοντας ωστόσο πως η σύγκρουση απέχει πολύ από το τέλος της.

«Σε κάθε μέτωπο που επιχειρήσαμε, πετύχαμε. Όμως δεν έχουμε τελειώσει. Οι απειλές δεν έχουν εκλείψει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου, αφήνοντας αιχμές για πιθανές μελλοντικές επιθέσεις από εχθρικές δυνάμεις που, όπως είπε, προσπαθούν να «ανασυνταχθούν». Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε συγκεκριμένες ομάδες ή χώρες, ξεκαθάρισε πως το Ισραήλ θα είναι έτοιμο να απαντήσει «σε κάθε πρόκληση».

Επιστροφή ομήρων με φόντο τη συγκίνηση και τις πολιτικές εντάσεις

Το μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού ήρθε λίγες ώρες πριν από την αναμενόμενη επιστροφή ομήρων από τη Γάζα — μια στιγμή που χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως «ιστορική και βαθιά συγκινητική».

«Αύριο, παιδιά θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Είναι μια νύχτα γεμάτη συγκίνηση, δάκρυα, αλλά και χαρά», τόνισε, σκιαγραφώντας την έντονη συναισθηματική φόρτιση που επικρατεί στη χώρα εν αναμονή της επανένωσης των ομήρων με τους οικείους τους.

Η επιστροφή αυτή, αν και ελπιδοφόρα, γίνεται σε κλίμα πολιτικού και κοινωνικού διχασμού, καθώς η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την πορεία του πολέμου στη Γάζα.