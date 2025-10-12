Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς διατηρείται για τρίτη διαδοχική ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυγή της Δευτέρας, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Παράλληλα, η περιοχή ετοιμάζεται για την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ που θα απευθυνθεί στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Η ανταλλαγή: 20 ζώντες όμηροι και εκατοντάδες κρατούμενοι

Η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ισραήλ, Σος Μπεντροσιάν, επιβεβαίωσε ότι η χώρα αναμένει την απελευθέρωση των 20 επιζώντων ομήρων νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Μόλις οι ζωντανοί όμηροι περάσουν σε ισραηλινό έδαφος, θα ξεκινήσει η αποφυλάκιση των Παλαιστίνιων κρατουμένων. Θα ακολουθήσει η παράδοση των σορών των υπόλοιπων 28 νεκρών ομήρων.

Σύμφωνα με τη συμφωνία – η οποία χαρακτηρίζεται ως «πρώτη φάση» των διαπραγματεύσεων, με τη διαμεσολάβηση ΗΠΑ, Αιγύπτου, Κατάρ και Τουρκίας – η Χαμάς οφείλει να έχει απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους (που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023) έως το μεσημέρι της Δευτέρας. Ο συντονιστής ομήρων του Ισραήλ, Γκαλ Χιρς, έχει ήδη ανακοινώσει τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τον εντοπισμό των λειψάνων των νεκρών ομήρων.

Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ μετέφερε 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους –καταδικασμένους για σοβαρά εγκλήματα– σε άλλες εγκαταστάσεις, ενόψει της αποφυλάκισής τους. Ωστόσο, η λίστα δεν περιλαμβάνει ανώτερα στελέχη της Χαμάς ή εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο Μαρουάν Αλ Μπαργούτι. Το γραφείο κρατουμένων της Χαμάς δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τη λίστα συνεχίζονται, αν και αυτό δεν αναμένεται να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία.

Εκτός των κρατουμένων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 1.700 Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, καθώς και 22 ανήλικους, μαζί με τις σορούς 360 μαχητών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ

Η περιοχή ετοιμάζεται και για τη διπλωματική δραστηριότητα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα για να απευθυνθεί στην Κνεσέτ (το ισραηλινό κοινοβούλιο). Αμέσως μετά, θα μεταβεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής παγκόσμιων ηγετών που έχει ως αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ενθουσιασμός των Ισραηλινών είναι εμφανής. «Περιμέναμε αυτή τη μέρα για δύο χρόνια… Όλοι μας νιώθουμε χαρούμενοι για τις οικογένειες, για τους ομήρους, που επιτέλους θα τους δούμε», δήλωσε η διαδηλώτρια Ντάλια Γιόσεφ.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι περπατούν μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους κατά μήκος της βαριά κατεστραμμένης οδού Αλ-Τζαλάα στην Πόλη της Γάζας, την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025, μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για παύση του πολέμου και απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων

Εν μέσω της διπλωματικής αναμονής, χιλιάδες Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να κατευθύνονται βόρεια προς την Πόλη της Γάζας, το επίκεντρο των ισραηλινών επιχειρήσεων, ελπίζοντας ότι η εκεχειρία είναι το προοίμιο για το τέλος του πολέμου.

Οι μαρτυρίες από τον Βορρά είναι συγκλονιστικές. Ο Ράμι Μοχάμεντ-Άλι, 37 ετών, ο οποίος περπάτησε 15 χλμ. με τον γιο του, δήλωσε: «Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε την καταστροφή που είδαμε. Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε στη Γάζα, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε πικρά συναισθήματα για την καταστροφή», περιγράφοντας ότι είδε ανθρώπινα λείψανα σκορπισμένα στους δρόμους.

Οι Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στέγασης. Ο Αμτζάντ Αλ Σάουα, επικεφαλής οργάνωσης βοήθειας, εκτίμησε ότι απαιτούνται 300.000 σκηνές για να στεγαστεί προσωρινά ο 1,5 εκατομμύριο άστεγος πληθυσμός. Οι διασώστες παράλληλα προειδοποιούν για τον κίνδυνο από απασφάλιστα εκρηκτικά στην περιοχή.

Τέλος, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, τόνισε ότι μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, ο στρατός θα προχωρήσει στην καταστροφή των υπόγειων τούνελ της Χαμάς.