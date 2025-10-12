Το Ισραήλ θα καταστρέψει όλες τις εναπομείνασες υπόγειες σήραγγες στη Λωρίδα της Γάζας που χρησιμοποιούνται από τους μαχητές της Χαμάς, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραέλ Κατς.

«Η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ μετά τη φάση της επιστροφής των ομήρων θα είναι η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών τούνελ της Χαμάς στη Γάζα», έγραψε ο Κατς σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο ίδιος είπε ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί απευθείας από τον ισραηλινό στρατό, όπως και «μέσω του διεθνούς μηχανισμού που θα εγκατασταθεί υπό την ηγεσία και επίβλεψη των ΗΠΑ».

Ο Κατς είπε πως έδωσε εντολή στα στρατεύματα «να προετοιμαστούν για την εκτέλεση της αποστολής», προσθέτοντας πως στόχος του Ισραήλ παραμένει η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Μετά την αρχικά απόσυρση στρατευμάτων, οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ελέγχουν πάνω από το 50% της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες ΜΜΕ.

Κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε συνεχώς πως κατέστρεφε τούνελ της Χαμάς, αν και το ακριβές εύρος του εναπομείναντος υπόγειου δικτύου δεν είναι σαφές. Πριν από την ισραηλινή επίθεση, αξιωματούχοι έλεγαν πως οι σήραγγες εκτείνονταν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα, μεταξύ άλλων κάτω από αστικές περιοχές.

Πιέσεις για την απελευθέρωση επτά Παλαιστινίων υψηλού προφίλ

Την ίδια στιγμή, η Χαμάς συνεχίζει να πιέζει για την απελευθέρωση επτά Παλαιστινίων κρατουμένων υψηλού προφίλ, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις και μίλησε στο BBC.

Αν το Ισραήλ συμφωνήσει να απελευθερώσει έστω και δύο από αυτούς, η οργάνωση δηλώνει ότι θα επιστρέψει τους Ισραηλινούς ομήρους σήμερα, μία ημέρα νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός -η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή- η Χαμάς έχει προθεσμία έως τη Δευτέρα στις 12:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Βρετανίας) για να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους· έτσι αναμένεται να εξελιχθούν τα γεγονότα.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και 1.700 κρατούμενους από τη Γάζα, στους οποίους περιλαμβάνονται σχεδόν δύο δεκάδες παιδιά.

Η ανθρωπιστική βοήθεια

Παράλληλα, δεκάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν αρχίσει να εισέρχονται σήμερα το πρωί στη Γάζα, με φωτογραφίες να δείχνουν ουρές από φορτηγά στο πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο.

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει σε διεθνή ειρηνευτική σύνοδο στην Αίγυπτο, στην οποία θα παρευρεθούν και δεκάδες άλλοι ηγέτες.