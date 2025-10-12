Συνάντηση ανάμεσα στους εκπροσώπους του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και τους συνεργάτες του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος θέλει να αγοράσει τις μετοχές της ΚΑΕ, θα γίνει τη Δευτέρα (13/10).

Το όνομα του επιχειρηματία έχει έρθει στο προσκήνιο για τον «δικέφαλο του βορρά» από τα μέσα Ιουνίου με αφορμή τη Νέα Τούμπα και στη συνέχεια εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την αγορά της ΚΑΕ.

Οι ορκωτοί λογιστές του Μυστακίδη ήλεγξαν αναλυτικά τα οικονομικά της ΚΑΕ, το πόρισμα είναι έτοιμο και τη Δευτέρα (13/10) συνεργάτες του υποψήφιου επενδυτή θα συναντηθούν με εκπροσώπους του Ερασιτέχνη για θέματα που αφορούν το PAOK Sports Arena.

Η σχετική ενημέρωση του Ερασιτέχνη αναφέρει τα εξής…

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενημερώνει, ότι συνεργάτες του επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη, με αφορμή την πιθανή εμπλοκή του στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, θα έχουν συνάντηση με εκπροσώπους του ερασιτέχνη, για θέματα που αφορούν το PAOK Sports Arena.

Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο (Δευτέρα 13 Οκτωβρίου)».